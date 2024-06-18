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20 bini uçtu!

Eşinin giysilerini yanlışlıkla çöpe atan Gezer, çantanın içinde 20 bin TL olduğunu öğrenince soluğu karakolda aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Haziran 2024 Güncelleme 18 Haziran 2024, 07:00
20 bini uçtu!

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İstanbul K. Çekmece'de Sami Gezer, önceki gün eşinin eski kıyafetlerini geri dönüşüm kutusunun yanına bıraktı. Eşi eve gelip poşetlediği eski giyesilerinin yerinde olmadığını fark edince, kızını aradı.

Kızı hemen babasına durumu anlattı. Baba Gezer, giysilerin arasında 20 bin TL olduğunu öğrenince şok yaşadı. Durumu önce belediye ekiplerine anlattı. Ardından karakola gidip kameralara baktı. Görüntülerde bir kadın gelip, giysi kutusunun yanındaki 3 poşeti alıp hızla uzaklaştığı ortaya çıktı. 20 bin TL'sini yanlışlıkla çöpe atan Gezer, poşetleri götüren kadının bulunup parasının kendisine teslim edilmesi için şikayet dilekçesini yazdırdı.

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