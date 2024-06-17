Ne yaptın baba

Antalya Serik'te emekli Mustafa Kök (62), oğlu İsmail Kök'le (26) birlikte otomobille yola çıktı. Bir süre sonra "Biraz uyuyayım" deyip araçta yattı. Uyandıktan sonra oğlu ile tartışmaya başladı. Tabancayı çıkarıp oğlunu boynundan vurdu. Çevredekiler silah sesi duyup, durumu hemen jandarmaya bildirdi. Katil baba, oğlunun başında bir an olsun ayrılmadı. Jandarma, zanlıyı gözaltına aldı. İsmail Kök'ün cenazesi savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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