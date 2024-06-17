SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri 2024: Bayramda kargolar açık mı? MNG, Yurtiçi, Trendyol Express, PTT...

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, bayram süresince kargo hizmetlerinin durumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özellikle hediye gönderimleri ve acil ihtiyaçların karşılanması için kargoların çalışma saatleri büyük bir merak konusu. Peki, kargolar bayramda açık mı? İşte Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri ve detaylar!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 09:47 Güncelleme 17 Haziran 2024, 09:47
Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri 2024: Bayramda kargolar açık mı? MNG, Yurtiçi, Trendyol Express, PTT...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kurban Bayramı, 16 Haziran'da başlayıp 19 Haziran'a kadar devam edecek ve bu süre zarfında bazı sektörlerin çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle kargo hizmetleri, bayram süresince nasıl işleyecek sorusu önem kazanıyor.

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

Bayram süresince kargolar kapalı olacak. Arefe günü ise kargoların yarım gün çalışması bekleniyor.

Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo, Sürat Kargo, Hepsijet, Trendyol Ekspress kargo resmi tatillerde ve Pazar günü çalışmıyor. Kargoların 15 Haziran Cumartesi günü teslimat yapıp yapmadığı ile ilgili güncel bilgiyi kargo müşteri hizmetleri aracılığıyla öğrenmeniz mümkün.

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

Her dini - resmi tatillerde olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da kargolar çalışmayacak.

BAYRAMDAN SONRA KARGOLAR NE ZAMAN ÇALIŞACAK?

Kargo firmaları 20 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kurban Bayramı tatilinin ilk 2 günü trafik kazalarında 16 kişi hayatını kaybetti! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyardı: Gözümüz cep telefonunda değil yolda olsun
Elebaşı Fetullah Gülen’in yeri tespit edildi! CIA devreye girdi! Ölümü beklenen iblisin yerini kim alacak?
Türk Telekom
Kentsel dönüşüme hisseli tapu engeli! Uzmanlar uyardı: Aniden evsiz kalabilirsiniz! İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...
Gazze’de bayram nasıl geçiyor? Filistinli Doktor Fadia Malhis vahşeti anlattı: Kıtlık küçük bedenlerini esir aldı
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi
EMEKLİYE EN AZ 17 BİN 739 TL | Memura-işçiye enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte mesleklere göre memur ve emekli maaşları...
Boşanmaya el ele gitmişlerdi! 27 yıllık evliliği biten Arzum Onan kalbini iş insanına kaptırdı! İşte sevgilisi
Taktiksel ateşkes krizi | Soykırım hükümeti ve İsrail ordusu arasında ipler koptu! Eli kanlı Netanyahu: Kabul edilemez
Jose Mourinho istedi Fenerbahçe resmi teklifi yaptı! Pierre Emile Hojbjerg için 8 milyon Euro
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül iflas mı etti? Yapım işine girmişlerdi ama dizi yarıda kaldı!
81 yaşındaki ABD Başkanı Biden yine dondu kaldı! İmdadına Barack Obama yetişti
Beşiktaş’a Mats Hummels transferinde zorlu rakip! İtalyan devi Roma devreye girdi: Teknik direktör Daniele De Rossi...
Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü | Özgür Özel’den hem bayram hem de ’Babalar Günü’ tebriği
Rusya’yı ayağı kaldıran olay! DEAŞ’lı teröristler ortalığı karıştırdı: Gardiyanları rehin aldılar
SON DAKİKA