Deniz Akkaya kızının pasaportunu isteyen eski eşine ateş püskürdü!

Eski manken Deniz Akkaya, telefonuna el koyduğu kızı A.Ö'nün saldırısına uğrayıp kendisini 1.5 saat balkona kilitlediğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alınmasına karar verildi. Akkaya, olaya ilişkin ise "Burnu sürtsün diye devlete verdim" sözlerini kaydetti.

YAZ TATİLİNE ÇIKMIŞ

Bunun üzerine Efe Önbilgin, çocuğunun velayeti için mahkemeye gitti. Hakim, kızın babası Önbilgin'e teslimine karar verdi. Efe Önbilgin şimdi de Deniz Akkaya'dan kızı A.Ö.'nün pasaportunu almak istedi. Ancak Akkaya, yaz tatiline çıktığını söyledi. "Pasaportu da alsa gidemez çünkü benden muvafakatname gerekiyor. Çünkü velayet bende. Bu insanlar evime girip uyuşturucu koyup evden telefonu alıp akıllarında ne varsa bunları yapacaklardı. Şehir eşkıyalarına bak sen!" dedi.