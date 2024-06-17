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Ali Sabancı 5 Mayıs doğumlu eşi Vuslat Sabancı için 40 gün sonra parti düzenledi!

Sabancı çifti tekne kazasından sonra ilk kez birlikte görüntü verdi. Vuslat Sabancı, 5 Mayıs doğumlu olan eşi için 40 gün sonra parti düzenledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Haziran 2024 Güncelleme 17 Haziran 2024, 07:02
Ali Sabancı 5 Mayıs doğumlu eşi Vuslat Sabancı için 40 gün sonra parti düzenledi!

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Ali Sabancı, ailesiyle Yunanistan'da tekne kazası yaptı. Yoğun bakımda kaldı. Yüzü parçala nan Vuslat Hanım ise defalarca ameliyat masasına yattı.
İddiaya göre, faciadan sonra evlilikte kriz patladı. Ancak ünlü çift, ilk kez aynı karede yer aldı. Ali Sabancı'nın doğum gününü kutladı!

YENİDEN 'DOĞUM'
Ali Sabancı, eşi Vuslat Doğan Sabancı'yla birlikte zodyak botla kayalıklara çarptı. Ağır yaralanan çift, aylar sonra iyileşmeyi başardı. Arkadaşlarıyla bir araya gelen çiftten Ali Sabancı'ya doğum günü sürprizi yapıldı.

Yunanistan'da geçen yıl Ağustos ayında tatilde olan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kayalıklara çarptı. İkisi de ağır yaralandı. Ali Sabancı'nın dalağının alındığı, AORT damarında sorun olduğu ve Vuslat Doğan Sabancı'nın ise yüzünden yaralandığı anlaşıldı. İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırılan Ali Sabancı, kazadan 4 ay sonra iyileşmeyi başardı. Durumu daha ağır olan Vuslat Doğan Sabancı, ameliyat için ABD'nin yolunu tuttu. Tedavisini olan Sabancı, 8 ay sonra Türkiye'ye döndü. Çiftin tedavilerine evlerinde devam edildi.

40 GÜN GEÇ GELDİ
Sağlıklarına kavuşan ünlü çift, önceki gün doğum günü kutladı. Yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen Vuslat Doğan Sabancı, önce kız arkadaşının doğum gününü tebrik etti. Eşi Ali Sabancı'ya da sürpriz yaptı. Doğum günü üzerinden 40 gün geçen Ali Sabancı için pasta hazırlatan Vuslat Doğan Sabancı fotoğraf karesine, "Her günün doğum günün olsun Ali'm" notunu düştü.

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