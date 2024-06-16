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Timur Cihantimur, sahte pasaportla ABD'den Küba'ya kaçmak isterken yakalandı

İstanbul’da Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un, sahte pasaportla ABD’den Küba’ya kaçmak isterken yakalandığı ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Haziran 2024 Güncelleme 16 Haziran 2024, 06:55
Timur Cihantimur, sahte pasaportla ABD’den Küba’ya kaçmak isterken yakalandı

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İstanbul'da 1 Mart'ta trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve kaçtığı ABD'nin Boston kentinde, Türk polisinin ihbarı üzerine yakalanan Timur Cihantimur ile annesi yazar Eylem Tok, Boston Federal Mahkemesi'nce kelepçelendi. Tutuklama gerekçelerinden birinin, Eylem Tok ve oğlunun, sahte pasaportla Küba'ya kaçma ihtimalinin olduğu öğrenildi. Eylem Tok ile oğlunun tutukluluğunun gözden geçirileceği duruşmanın ise 18 Haziran'da Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde yapılacağı bildirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, duruşma sonrası başlayacak iade yargılaması sürecinin yakından takip edileceğini ve şüphelilerin ABD'den Türkiye'ye iadeleri için gerekli girişimleri sürdüreceklerini kaydetti.

BAYRAM HEDİYESİ
Kazada ölen Aci'nin babası Özer Aci, "105 gündür hep ağladık, gözyaşı döktük. İlk sefer sevindik, sevinç gözyaşı döktük. Hak, hukuk istiyorum. Orada, burada yargılanır, fark etmez. Tutuklanması büyük bir olay, asıl mücadele yeni başlıyor" dedi. Anne Pervin Aci, "Acımız hiç dinmedi. Bu bize çok güzel bir bayram hediyesi. Her zaman demiştim ki; Eylem Tok tutuklanırsa ağlamayacağım, o gün bayramımdır" sözlerini kaydetti. Aci'nin eşi Şükriye Aci ise, "Şaşırdım, müthiş bir rahatlama geldi. Oğlumuzun sünnetini tek başımıza yaptırdık. Bu haber bayram hediyesi oldu. Ama bayramımız eşim olmadan geçeceği için buruğuz" diyerek acısını dile getirdi.
İlker TURAK

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