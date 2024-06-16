738 kişiden 595’i denedi 9’u başarılı oldu! Zeka testi: Resimdeki Cristiano Ronaldo nerede?

Testin zorluğu Cristiano Ronaldo'nun yüzünün diğer futbolcuların yüzleri ile harmanlanması ve böylece görsel algı yeteneğini zorlayacak şekilde tasarlanmasıyla artıyor. Dünya çapında yapılan denemeler gösteriyor ki, bu görevi başaranlar gerçekten az. Bu durum, testin ne kadar zorlayıcı olduğunu ve yalnızca keskin gözlere sahip kişilerin başarılı olabileceğini ortaya koyuyor.