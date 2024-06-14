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İlahiyatçı eski Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti! Yusuf Kavaklı kimdir? Yusuf Kavaklı neden öldü?

Bir süredir kanser tedavisi göre Eski Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, hayatını kaybetti. Yusuf Kavaklı'nın vefat haberini birlikte her cuma program yaptığı Nur Viral verdi. Kavaklı'nın cenaze programı da belli oldu.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 11:53 Güncelleme 14 Haziran 2024, 11:56
İlahiyatçı eski Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti! Yusuf Kavaklı kimdir? Yusuf Kavaklı neden öldü?

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Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığını açıklamıştı.

Kaldırıldığı hastanede tedavi gören ve dün yoğun bakıma alınan Yusuf Kavaklı, vefat etti.

Kavaklı'nın cenaze namazı cumartesi cöğle namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak.

ACI HABERİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE VERDİ

Sunucu Nur Viral, Yusuf Kavaklı'nın hayatını kaybettiğini canlı yayında gözyaşlarıyla duyurdu.

Kendisi için çok zor bir yayın olduğunu belirten Viral, Yusuf Hoca'ya Allah'tan rahmet diledi.

"STÜDYOYA GELDİĞİMDEN BERİ HER YERDE ONUN HAYALİ VAR..."

Yusuf Kavaklı'nın sevenleri ve izleyicilerden dua isteyen Viral, şunları söyledi:

Bugün benim için çok zor bir yayın olacak. Yayıncılıkta böyle bir şey vardır aslında sevdiğin birini kaybettiğinde onun anonsunu, duyurusunu yapmak, bu duyguyla yayını sürdürmek çok zor bir durumdur. Bugün gerçekten herkesten çok özür diliyorum. Sevenleri olarak çok üzgünüz, Yusuf Kavaklı Hocamızı kaybettik. Ailesine, sevenlerine sabır diliyorum ve gerçekten hepinizden bugün dua istiyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinde olsun. En çok sevdiği günde vefat etti, onun için cuma günleri çok özeldi. Hep derdi ki bugünü dolu dolu yaşamalıyız. Hep beraber onun için dua edelim gerçekten. Özür dilerim böyle açmak istemedim yayını ama tutamadım kendimi. Stüdyoya geldiğimden beri her yerde onun hayali var. Bizimle atışmaları, dinlediği ilahilere eşlik etmesi… Ölüm ani dünya fani. Hepimizin en sevdikleri bir gün göçüp gidiyor. Bilmemiz gereken tek şey sevdiklerimizin değerini bilip sıkı sıkı sarılmak…

YUSUF KAVAKLI KİMDİR?

Yusuf Kavaklı, 1946 senesinde Sivas'ta dünyaya geldi.

İlkokulu doğduğu köyde okuyan Kavaklı, 1970 senesinde İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, 1974 senesinde de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.

Çalışmaya ilk kez 24 Ağustos 1966 tarihinde Bayrampaşa Kartaltepe Çift Şerefeli Cami'de İmam-Hatip olarak başladı. 1982 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Belçika'ya din eğitmeni olarak gönderildi.

1987 senesinde Türkiye'ye geri dönen Kavaklı, bir süre Silivri Merkez Vaizi olarak çalıştıktan sonra Küçükçekmece'ye kurucu müftü olarak tayin edildi ve bu görevini 14 sene sürdürdü.

2004 senesinde İstanbul İl Müftü Yardımcılığına getirildi, 2011 senesinde emekli oldu. Muhtelif televizyon programlarına katılıp dini soruları cevaplandırdı.

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