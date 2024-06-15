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Deniz Akkaya ve kızı A.Ö. arasındaki mahkemelik olay, şimdilik tatlıya bağlandı

Deniz Akkaya, kızı A.Ö.’nün kendisinin izni ile babası Efe Önbilgin’e verildiğini söyledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Haziran 2024 Güncelleme 15 Haziran 2024, 07:01
Deniz Akkaya ve kızı A.Ö. arasındaki mahkemelik olay, şimdilik tatlıya bağlandı

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Türkiye'nin gündemine anakız kavgası olarak giren eski manken Deniz Akkaya ve kızı A.Ö. arasındaki mahkemelik olay, şimdilik tatlıya bağlandı. Akkaya, kendisini balkona kilitleyen kızını, devlet korumasına verdiğini açıklamıştı. Yaklaşık 1 aydır koruma altında olan A.Ö. ile ilgili baba Efe Önbilgin, İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açtı.

Aile Bakanlığı yetkilileri, kızının babasına verilmesi hususunda görüşünü aldı. Buna göre; Çocuk Esirgeme Kurumu'nda olan A.Ö.'nün babasına verildiği açıklandı.

Konuya ilgili bir paylaşım yapan Akkaya, bu kararın kendi izniyle alındığını anlattı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek velayet hakkı bende, söz hakkı da bende olduğu için, bu yazı babasıyla geçirecektir diyerek benim iznimle babaya teslim ediliyor. Çocuğun oraya girişi de çıkışı da (Çocuk Esirgeme Kurumu) benim iznimle oldu!" ifadelerini kullandı.

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