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AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024! Kurban Bayramı arifesi için en güzel, anlamlı, yeni, GİFLİ, eşe, dosta, akrabaya, hadisli, ayetli mesajlar sözler!

Kurban Bayramı'na yaklaşırken, İslam dünyasında büyük bir heyecan ve manevi coşku yaşanmaktadır. Bu kutlu günlerden biri olan Arefe Günü, bayramın müjdecisi olarak kabul edilir. İslam inancına göre, Arefe Günü'nde duaların kabul olduğuna inanılır ve bu gün, Allah'a yakınlaşma ve tövbe etme fırsatı olarak değerlendirilir. İşte Arefe Günü'nün anlamı ve önemini vurgulayan, sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz dini, hadisli ve anlamlı mesajlar...

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 08:55 Güncelleme 15 Haziran 2024, 09:12
AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024! Kurban Bayramı arifesi için en güzel, anlamlı, yeni, GİFLİ, eşe, dosta, akrabaya, hadisli, ayetli mesajlar sözler!

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Kurban Bayramı'na yaklaşırken, Arefe Günü manevi bir coşku ve duaların kabul edildiği bir zaman olarak kabul edilir. Bu özel gün, Müslümanlar arasında sevgi, paylaşım ve duaların yoğunlaştığı bir dönem olarak bilinir. İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel Arefe Günü mesajlarını derledik. Whatsapp, Facebook, Instagram gibi platformlar üzerinden gönderebileceğiniz duygusal, anlamlı ve resimli mesajlar...

AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ…

Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Kurban Bayramı arefe gününüz kutlu olsun.

Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arefe gününüz mübarek olsun.

Bugün kulların bayram sabahına günahsız ve temiz olarak çıkacaklarını müjdeledikleri bir gündür. Hayırlı olsun.

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz günler olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Bu mübarek ayda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin. Arefe gününüz mübarek olsun.

Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.

En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek dileğiyle Arefe gününüz kutlu olsun.

Oruçlarınızın sevabıyla günahlarınızdan arındığınız bir Arefe günü olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, Arefe gününüz kutlu olsun.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.

Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Arefe gününüz kutlu olsun.

En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek duasıyla.. Arefe gününüz mübarek olsun.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize.

Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin Arefe günü bayramı beklediğiniz gibi olması dileklerimle.

Adaletin terazisi, varlığın yaratıcısı, merhametin tek göstergesi olan yüce yaratan Allah hayırlı dualarda bulunan müminlerinin dualarını kabul eder. Arefe gününüz kutlu olsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir gün diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. sozadresi.com Arefe gününüz kutlu olsun.

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek dileğiyle Arefe gününüz kutlu olsun.

Duanın hayırlısı Arefe günü yapılan duadır. Bayrama kavuşmanızı dileyin.

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, Arefe gününüz kutlu olsun.

Oruçlarınızın sevabıyla günahlarınızdan arındığınız bir Arefe günü olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Arefe dileğiyle.

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