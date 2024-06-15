AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024! Kurban Bayramı arifesi için en güzel, anlamlı, yeni, GİFLİ, eşe, dosta, akrabaya, hadisli, ayetli mesajlar sözler!

En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek dileğiyle Arefe gününüz kutlu olsun.

Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.

Bu mübarek ayda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin. Arefe günü nüz mübarek olsun.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, Arefe gününüz kutlu olsun.

Oruçlarınızın sevabıyla günahlarınızdan arındığınız bir Arefe günü olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.

Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Arefe gününüz kutlu olsun.

En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek duasıyla.. Arefe gününüz mübarek olsun.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize.

Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin Arefe günü bayramı beklediğiniz gibi olması dileklerimle.

Adaletin terazisi, varlığın yaratıcısı, merhametin tek göstergesi olan yüce yaratan Allah hayırlı dualarda bulunan müminlerinin dualarını kabul eder. Arefe gününüz kutlu olsun.