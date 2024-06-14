SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 8 yaralı

Şanlıurfa kent merkezinde 4 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada bir araç takla attı. Otomobillerden çıkarılan 8 yaralı, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 08:40 Güncelleme 14 Haziran 2024, 08:40
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 8 yaralı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kaza, gece saatlerinde Necmettin Cevheri Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen ve sürücülerin ismi öğrenilemeyen 63 B 0882, 80 LL 844, 42 AOU 349 ve 63 İF 001 plakalı otomobiller, çarpıştı.

TAKLA ATTI

Zincirleme kazada 80 LL 844 plakalı otomobil takla atarak, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü binasının kapısı önünde ters dönerek durabildi.

Şanlıurfa'da zincirleme kaza

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAÇ YARALI VAR?
Otomobillerden çıkarılan 8 yaralı, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek taraflı ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Önce İspanya sonra İtalya! Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği! G7 Liderler Zirvesi’ne özel davet
MİT’in MOSSAD’ın hücresini çökerttiği operasyonun detayları! Casus anlattı: 2011’de gelen mail, Viyana’daki sır görüşme, canlı hedef takibi...
İHH
Yakında Meclis’e geliyor! Hangi vergi istisnaları kalkıyor? Gayrimenkulden e- ticarete yeni düzenlemenin detayları
Fenerbahçe’den taraftarına bayram hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Jose Mourinho ile buluşacak
Milyonlarca öğrenci için karne günü: Bu sene ilk kez oluyor!
Türk Telekom
HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklar yerini yağışa bırakıyor! Balkanlardan geliyor! Bayramda hava nasıl olacak? | 14 Haziran 2024 hava durumu
Emekli zammına 2 formül: Gözler, refah payı ve taban aylık artışında! Maaşa ne kadar yansıyacak?
Tarım Kredi o markayı satın aldı! Ayçiçek yağında Tarım Kredi etiketi! Fahiş fiyata karşı flaş hamle
SON DAKİKA | Hakim ve Savcı atamaları listesi açıklandı!
Gaziosmanpaşa’da rezidansta asansör faciası! 64 yaşındaki adam can verdi... Bakımlar yapılmıyor iddiası geliyorum diyen kaza
Konut fiyatları 11 aydır kesintisiz düşüyor: Yüzde 240’tan yüzde 35’e geriledi: Fiyatları nakit para belirliyor!
TAKVİM ortaya çıkardı: Fenerbahçe yönetiminden transferde flaş hamle! Martin Terrier için harekete geçildi
İstanbul Valiliği duyurdu: Bazı bağlantı yolları kullanılmayacak!
SON DAKİKA