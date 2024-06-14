Onaylı Randevu Sistemine ilişkin ilk sonuçları: Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde kapasite yüzde 50’den fazla arttı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde Onaylı Randevu Sistemi sayesinde poliklinik kapasitesinin yüzde 50'den fazla arttığını bildirdi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde dün yapılan Sağlık Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Bakan Koca, kısa süre önce devreye alınan Onaylı Randevu Sistemi'nin bu hastanedeki ilk sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.