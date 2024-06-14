SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

"Onaylı Randevu Sistemi"ne ilişkin ilk sonuçları: Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kapasite yüzde 50'den fazla arttı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Onaylı Randevu Sistemi'ne ilişkin ilk sonuçları açıkladı. Sistem sayesinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde poliklinik kapasitesinin yüzde 50'den fazla arttığını, randevu taleplerinin yüzde 90'ına 24 saat içinde dönüş sağlayabilir aşamaya gelindiğini bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 11:16 Güncelleme 14 Haziran 2024, 11:16
Onaylı Randevu Sistemine ilişkin ilk sonuçları: Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde kapasite yüzde 50’den fazla arttı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde Onaylı Randevu Sistemi sayesinde poliklinik kapasitesinin yüzde 50'den fazla arttığını bildirdi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde dün yapılan Sağlık Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Bakan Koca, kısa süre önce devreye alınan Onaylı Randevu Sistemi'nin bu hastanedeki ilk sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

KAPASİTE YÜZDE 50'DEN FAZLA ARTTI
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Onaylı Randevu döneminde Çam ve Sakura Şehir Hastanesi: İlk sonuçlar. Poliklinik kapasitemizi yüzde 50'nin üzerinde artırdık.

Randevu taleplerinin yüzde 90'ına 24 saat içinde dönüş sağlayabilir aşamaya geldik. Birkaç branş dışında önemli sorun kalmadı.

Bu süreçte, sorumluluk bilinciyle randevulu hasta kabul kapasitesini yüzde 50'den fazla artırma başarısını gösteren hastane çalışanlarımıza, hekimlerimize ve hastane yönetimine teşekkür ederim.

Onaylı Randevu uygulamasına hızla intibak eden hastalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Önce İspanya sonra İtalya! Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği! G7 Liderler Zirvesi’ne özel davet
SSK VE BAĞKURLULARA YENİ ZAM HESAPLAMASI! Merkez Bankası’nın anket tahmini değişti maaş hesaplamaları sil baştan! İşte emekli zammındaki yeni oran
İHH
ABD Başkanı Biden’dan G7 Liderler Zirvesi’nde tuhaf hareketler! Katil İsrail’i akladı: Hamas’a baskı yapmaya devam edeceğiz
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YENİ ZAM ORANI | Merkez’in anketi sonrası fark değişti! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor...
Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU
Türk Telekom
MİT’in MOSSAD’ın hücresini çökerttiği operasyonun detayları! Casus anlattı: 2011’de gelen mail, Viyana’daki sır görüşme, canlı hedef takibi...
Fenerbahçe’ye süper yıldız! Forma tanıtımını o yapacak
Başkan Erdoğan-Pedro Sanchez zirvesi dünya basınında! İsrail dakika dakika takip etti: ‘Sevgili dostum’ ifadesi dikkat çekti
Yakında Meclis’e geliyor! Hangi vergi istisnaları kalkıyor? Gayrimenkulden e- ticarete yeni düzenlemenin detayları
Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat ve stokçuluğa darbe! Fırsatçılık yapanlara 2 milyar 331 milyonluk ceza
Fenerbahçe’den taraftarına bayram hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Jose Mourinho ile buluşacak
Milyonlarca öğrenci için karne günü: Bu sene ilk kez oluyor!
HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklar yerini yağışa bırakıyor! Balkanlardan geliyor! Bayramda hava nasıl olacak? | 14 Haziran 2024 hava durumu
SON DAKİKA