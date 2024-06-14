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Deniz Akkaya, kızının odasında ikinci telefon bulunca şok oldu

Deniz Akkaya, devlet korumasındaki kızının odasında ikinci telefon bulunca şok oldu: Anneliğe dair bildiğim her şey darmadağın.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Haziran 2024 Güncelleme 14 Haziran 2024, 07:02
Deniz Akkaya, kızının odasında ikinci telefon bulunca şok oldu

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Eski manken Deniz Akkaya, kızı A.Ö. ile tartıştı. Sonra onu devlet korumasına yolladı. Elindeki telefonun şifresini kıramadı. Kimlerle mesajlaştığını anlayamadı. Kızı için öz babası Muzaffer Akkaya, velayet davası açtı. A.Ö.'nün devlet korumasındaki günleri dolmak üzereyken Akkaya, yeni bir olayla daha sarsıldı.

Kızının odasını ilk kez aradığını belirten eski manken, ikinci bir telefon bulduğunu, o telefonun da kızına ait olduğunu, ama açamadığını anlattı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Kızımın odasını hayatımda ilk kez kontrol ediyorum ve ikinci bir telefon çıktı. Anneliğe dair bildiğim her şey darmadağın... Yine kilitli ama kendi ismi yazıyor. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol" ifadesini kullandı. Gelen yorumlara tepki gösteren Akkaya, "Fiyatı en az 60 bin TL olan bir telefonu çocuğumun nereden aldığını bilmek onun sınırlarını ihlal etmek değildir" savunması yaptı.

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