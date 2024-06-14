SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Balıkesir Manyas'ta yine başıboş köpek dehşeti! Yaşlı adam 5 köpeğin saldırısına uğradı

Başıboş sokak köpekleri yüzünden vatandaş sokağa çıkamaz oldu. Her gün bir başka bölgeden saldırı haberleri geliyor. Bu kez adres Balıkesir Manyas. Geve evine gitmek üzere yolda yürüyen 67 yaşındaki adam 5 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 12:30 Güncelleme 14 Haziran 2024, 12:30
Balıkesir Manyas’ta yine başıboş köpek dehşeti! Yaşlı adam 5 köpeğin saldırısına uğradı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaşayan bir kişi, köpeklerin saldırısına uğrayarak ciddi şekilde yaralandı.

Manyas'a bağlı Hamamlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 5 başıboş köpek gece evine gitmek üzere yolda yürüyen İ.A.'ya (67) saldırdı.

Köpeklerin arasında kalan İ.A., kaçmaya çalışırken yere düştü. Köpeklerin ısırması sonucu, İ.A.'nın kolları ciddi şekilde yaralandı.

İ.A., olayın ardından çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan İ.A.'nın en kısa sürede ameliyata alınacağı öğrenildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan G7 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere İtalya’ya hareket etti
Lisede uygunsuz kıyafet gerginliği! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den flaş açıklama: Gerekli incelemeleri yaptırıyoruz
İHH
G7’de ev sahibi Meloni’nin zor anları! Biden sarı saçları yine es geçmedi... Rishi altta kalmadı | Macron’la soğuk rüzgarlar
SSK VE BAĞKURLULARA YENİ ZAM HESAPLAMASI! Merkez Bankası’nın anket tahmini değişti maaş hesaplamaları sil baştan! İşte emekli zammındaki yeni oran
Beşiktaş neden yabancı hoca seçti? Giovanni van Bronckhorst’tan Ryan Kent sözleri
Türk Telekom
G7’de menü Michelin yıldızlı şeften! Borgo Egnazia’da kalede akşam yemeği: Başkan Erdoğan’a ne ikram edilecek?
Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU
Dilan Polat ve Engin Polat davasında flaş gelişme! Tahliye edilen Sıla Doğu’nun cezaevi çıkışı görüntüleri ortaya çıktı! “Dilan” diye haykırıp...
ABD Başkanı Biden’dan G7 Liderler Zirvesi’nde tuhaf hareketler! Katil İsrail’i akladı: Hamas’a baskı yapmaya devam edeceğiz
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YENİ ZAM ORANI | Merkez’in anketi sonrası fark değişti! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor...
Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri 2024! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri listesi
MİT’in MOSSAD’ın hücresini çökerttiği operasyonun detayları! Casus anlattı: 2011’de gelen mail, Viyana’daki sır görüşme, canlı hedef takibi...
Fenerbahçe’ye süper yıldız! Forma tanıtımını o yapacak
SON DAKİKA