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Duygu Nebioğlu, gurbetteki annesine seslendi

Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkiden olan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, annesinin son görüntülerini paylaştı. Hayalini anlattı: Annem ile babamı bir araya getireceğim.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Haziran 2024 Güncelleme 13 Haziran 2024, 07:03
Duygu Nebioğlu, gurbetteki annesine seslendi

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Usta oyuncu Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'nın Almanya'daki son halini 'Mihriban' şarkısıyla paylaştı. Her fırsatta "Çık konuş" diye yalvardığı annesinin köpek severken çekilen fotoğrafını servis eden Nebioğlu, babasını da unutmadı. Paylaşımını, "Baharı bekleyen" şarkısıyla yaptı. Nebioğlu'nun yakın çevresine "Babam ile annemi bir araya getireceğim. Gel anne aile olalım" dediği de iddialar arasında yer aldı. Bu arada Uğur Dündar'a "Babalık davası" açan Orancı'nın diğer kızı Dilara G. ile ilgili de dün yapılması gereken duruşmanın, ileri bir tarihe ertelendiği anlaşıldı. Dündar, DNA testi yaptırmış, Dilara G'nin babası olmadığını açıklamıştı.

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