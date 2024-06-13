Adana’da tüyler ürperten cinayet! 10 yıllık eşi Seda’yı tabancayla hayattan kopardı

Tüyler ürperten cinayet, 26 Ekim 2023'te Adana Seyhan'da meydana geldi. Emekli astsubay Yaşar Ergül (53), 10 yıllık eşi Seda Ergül'e (35) aracıyla şehir dışına çıkacağını söyledi. Kadın, terziye gitmek için aracın kendisine lazım olduğunu belirtti. Bu yüzden başlayan tartışma sonucunda çift kavga etti.

Yaşar Ergül, 3 çocuğunun gözleri önünde eşine tabancayla ateş açtı. Seda Ergül, hayatını kaybetti. Tutuklanan zanlı hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın ikinci duruşması yapıldı. Kadının ilk eşinden olan kızı Sedef Soysal, üvey babasının devamlı annesine ve kardeşlerine şiddet uyguladığını söyledi.

Kıskançlık yüzünden annesinin başına silah dayadığını iddia eden Soysal, "Bir keresinde de boğazını bıçakla kesti. Uyurken Yaşar Ergül annemin boğazını sıkıyordu. Annemi kurtardım, o sırada dayağı da yedim. Annem bizi öldüreceğinden korktuğu için şikayetçi olamıyordu" dedi.