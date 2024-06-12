Müge Anlı’da kıyma makinesi cinayeti! Zanlı Güllü Çolak iddiaları yalanlamak istedi: Lahmacun yerken ilk ısırıkta...

Kahramanmaraş'ta yaşayan Güllü Çolak (33), 2 ay önce sırra kadem bastı. Başkasıyla evli olan ve Güllü ile aşk yaşayan Mehmet ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Güllü ise yayına bağlanıp Mehmet'ten şiddet gördüğünü istismara uğradığını anlattı. Yayına bağlanan Ahmet, halası Güllü, annesi Cennet ve amcası Durdu'nun borçlu oldukları zengin bir adamı öldürüp kıyma makinesinde çektiklerini anlattı. Stüdyodakiler şok yaşadı.



ÖLDÜRÜLEN KİM

Müge Anlı ve ekibi o kıyma makinesini bulmayı başardı. Bir izleyici, değeri 10 bin lira olan makineyi 500 liraya sattıklarını açıkladı. Makinenin çevresindeki çekiç izleri ise dikkatlerden kaçmadı. Aile üyeleri, kıymadan iğrenmediklerini göstermek için lahmacun yemeye çalıştı. Kıyma makinasında parçalanan adamın kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Zanlıların, öldürüldüğü iddia edilen bir adamı kıyma yaptıkları makinayı, 500 liraya sattıkları anlaşıldı.