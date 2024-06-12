Memduh Paşa Yalısı’nda milyonluk soygun!

Sarıyer'deki tarihi Memduh Paşa Yalısı, film sahnelerini aratmayan bir planla soyuldu. Yalıda 1.5 yıl önce güvenlik görevlisi olarak işe başlayan Ahmet Y., 4 arkadaşıyla birlikte alarmları kapatıp, güvenlik kameralarını devre dışı bıraktan sonra yalıya girdi. 4 kasanın kilidini kıran hırsızlar, 130 milyon değerindeki dövizleri yalıya geldikleri kamyonetin içine koyarak kayıplara karıştı. Harekete geçen polis, 7 kişiyi İstanbul ve Tekirdağ'da gözaltına aldı. Zanlılardan 3'ünün bizzat yalıya girerek soygunu gerçekleştirenler olduğu bildirildi. Polis, çalınan bir miktar parayı da buldu. Olayın diğer firari şüphelilerini yakalamak ve paranın geri kalanını bulmak için operasyonların devam ettiği öğrenildi.

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