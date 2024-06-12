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Hacı Sabancı'ya babalık davası şoku!

Hacı Sabancı'nın evlilik dışı ilişkiden bir çocuğu olduğu ortaya çıktı. Anne F.D. "10 yıl boyunca beraberdik" deyip babalık davası açtı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Haziran 2024 Güncelleme 12 Haziran 2024, 07:01
Hacı Sabancı’ya babalık davası şoku!

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İddiaya göre Sabancı ile F.D., 2010'da sosyal medyadan tanıştı. 2013'ten 2019'a kadar sık sık birliktelik yaşadı. Çift, bir ara ayrıldı. F.D., evlenip Belçika'ya gitti ama mutlu olamadı.

12 Şubat 2020'de boşandı. Avukat masraflarını Sabancı karşıladı. İkili, tekrar yakınlaştı. 2 Şubat 2021'de Uzay bebek dünyaya gözlerini açtı. Ve F.D., mahkemenin kapısını çaldı: Bu çocuk bir Sabancı!

HACI BABAY'SA'
Sabancı ailesinde, yasak aşktan bir çocuk daha olduğu gündeme geldi. Aileye babalık davası açarak giren Sevgi Sabancı'nın ardından, Hacı Sabancı'nın da Uzay adlı bir oğlu olduğu belirtildi.

Türkiye'nin ünlü ailesi Sabancılar'da evlilik dışı bir çocuk davası daha başladı. İddiaya göre; Hacı Sabancı, 2010'da F.D. ile Facebook'tan tanıştı. İkili ilk olarak Swiss Otel'de yakınlaştı. Çift, 2017-2019 yılları arasında yine birçok kez bir araya gelip, Sumahan otelde tatil yaptı. Araları 2019'da bozulan çift, ayrıldı.

DNA TESTİ İSTEDİ
Bunun üzerine 37 yaşındaki kadın, S.K. ile nikah kıydı. Belçika'da yaşamaya başladı. Bu evlilik de 12 Şubat 2020'de sonlandı. Bu süreçte F.D. ile Sabancı yeniden barıştı. 02 Şubat 2021 tarihinde 38 hafta 2 günlük olarak doğan Uzay bebek F.D.'nin eski eşi adına nüfusa yazıldı. Hatta çiftin boşanma aşamasındaki avukatlık ücretinin Hacı Sabancı tarafından ödendiği vurgulandı. Bebeğin kendisinden olmadığı şüphesine kapılan S.K., "Soy bağının reddi" davası açtı. Bebeğin babasının Hacı Sabancı olduğu iddiası ortaya atıldı. Çocuk ile davalı baba Sabancı arasındaki soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespiti, davalının babalığına karar verilmesi ve akabinde nüfus kaydına geçirilmesi için yazışmalar başladı.

İLK VARİS SEVİLAY ÇINAR
Sabancı Holding'in kurucusu Hacı Ömer Sabancı'nın oğlu İhsan Sabancı'nın resmi olmayan evliliğinden olan kızı Sevilay Çınar, mirastan mahrum bırakıldığını iddia ederek Sabancı ailesine karşı sekiz ayrı dava açmıştı. Davalar arasında bulunan Atlı Köşk'ün 1/48 hissesi, 62 milyon 500 TL'ye satışa çıkarılmıştı.

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