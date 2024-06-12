Fillerin isme benzer özel sesler çıkardıkları ortaya çıktı!

Kenya'da Amboseli Ulusal Parkı ve Buffalo Springs Ulusal Koruma Alanı'ndaki fillerin çıkardığı 469 farklı ses, incelemeye alındı. Bilim adamları, fillerin, birbirlerine seslenirken isme benzer özel sesler çıkardıklarının farkına vardı. İki Afrika fil sürüsünün çağrılarını analiz etmek için yapay zeka algoritması kullanıldı. Çalışma sonunda "fillerin sadece her birey için özel sesler kullandığını, kendilerine yöneltilen bir çağrıyı tanıyıp tepki verirken, başkalarına yöneltilenleri görmezden geldiklerini de gösterdiğini" saptadı.

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