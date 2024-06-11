Yine başıboş köpek saldırısı! Ekmek almaya gitti köpeklerin saldırısına uğradı

Türkiye'nin büyük sorunu haline gelen başıboş köpekler yüzünden vatandaş sokağa çıkamaz oldu. Her gün ülkenin bir başka yerinden köpek saldırısı haberleri helmeye başladı. Bunun son örneği ise Balıkesir'den geldi.
Türkiye'nin büyük sorunu haline gelen başıboş köpekler yüzünden vatandaş sokağa çıkamaz oldu. Her gün ülkenin bir başka yerinden köpek saldırısı haberleri helmeye başladı. Bunun son örneği ise Balıkesir'den geldi.
EKMEK ALMAYA GİTMİŞTİ
Balıkesir Bandırma'da sabah saatlerinde ekmek almak için sokağa çıkan 58 yaşındaki Gürsel Karaçay, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Aniden 5 köpeğin etrafını sardığı, elindeki ekmek bulunan poşeti almaya çalıştığı Karaçay yaralandı.
Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan Karaçay, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TABURCU OLDU
Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Karaçay'ın tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sokakta yürüyen Gürsel Karaçay'ın etrafını köpeklerin sardığı, saldırı sırasında çığlık atması üzerine vatandaşların onu kurtardığı görülüyor.
KUDUZ VAKALARI ARTMAYA BAŞLADI
Başıboş köpeklerinden sokakları temizlemek üzere harekete geçilirken, herkesin dikkatini çekecek bir harita gündeme geldi.
Sokakları mesken tutan köpeklerin saldırılarında binlerce yaralanmalı vaka da gerçekleşti.
Köpek saldırılarının yanında toplum sağlığını riske atan kuduz vakaları da dikkat çekiyor.
SON 5 YILIN BİLANÇOSU
Türkiye'de son 5 yılda ortaya çıkan tablo, konunun ciddiyetini gözler önüne seriyor. 2019'da 59 ilde 494 kuduz vakası görülürken 2020'de 52 ilde 267 vaka pozitif olarak raporlandı. 2021'de 28 ilde 153, 2022'de 41 ilde 277, geçen yıl 35 ilde 282 vaka rapor edildi. Bu yıl yaklaşık 5 aylık dönemde 21 ilde 50 vakaya rastlandı.
Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Erzurum ve Bursa'nın da bulunduğu illerin belli bölgelerinde son 5 yılda karantina süreçleri uygulandı.