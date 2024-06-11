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Niğde'de köprü kenarında ceset soruşturmasında flaş gözaltı

Niğde'de köprü kenarında cesedi bulunan 22 yaşındaki Mahmut Fırat Tabar'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 15:53 Güncelleme 11 Haziran 2024, 15:53
Niğde’de köprü kenarında ceset soruşturmasında flaş gözaltı

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Olay, 9 Haziran'da İlhanlı Mahallesi Çimento Fabrikası civarındaki köprünün kenarında meydana geldi. Çevredekiler, bir kişinin yerde hareketsiz yattığı yönünde ihbarda bulundu. İhbarla gelen ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

İncelemede, ölenin Mahmut Fırat Tabar olduğu belirlendi. Niğde Cumhuriyet Savcılığı, Tabar'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. Tabar'ın cinayete kurban gittiği belirlendi.

5 ŞÜPHELİ KKTC'DE YAKALANDI
Şüpheliler 120 saatlik kamera görüntüsünü incelenerek tespit edildi. 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 9 şüpheli kent merkezinde gözaltına alınırken, 5 şüphelinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtığı belirlendi.

Bunun üzerine polis, KKTC'deki ilgili makamlarla irtibata geçti. Burada yakalanan 5 şüpheli önce Adana'ya, sonra Niğde'ye getirildi. 14 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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