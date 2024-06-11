İstanbul Sarıyer’de güvenlik görevlisi 4 arkadaşıyla Memduh Paşa Yalısı’nı soydu

İstanbul Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda film sahnelerini aratmayan bir hırsızlık olayı yaşandı. Ahmet Y. 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak yalıda işe başladı. O andan itibaren büyük soygunla ilgili plan yaptı. Binadaki şifreler, kamera kayıtları ve alarmla ilgili tüm bilgilere ulaştı. Ve dün sabaha karşı düğmeye bastı.

03:35 sıralarında 4 arkadaşını yanına aldı. Yalının kapısına gri renkli bir kamyonetle yanaştı. Maskeleri takan çete içeri giriş yaptı. İçerideki 4 kasanın kapısını kırdı. Daha sonra kasalarda bulunan dövizi 3 çuvala doldurup kamyona taşıdı. 150 milyon liralık dövizi çalan hırsızlar, sırra kadem bastı. Sabah saatlerinde yalıya gelen işyeri sahibi Ümit E. gördüğü manzara karşısında şoka uğradı. Hemen polis çağırdı. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler büyük bir hırsızlıkla karşılaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.



MEMDUH PAŞA'DAN NAB HOLDING'E

Memduh Paşa'ya ait olan yalı, 1972 yılına kadar bu ailenin varislerinde kaldı. 1972'de Mehmet Şinasi Bilgin'e geçen yalı, 1987'de Anadolu Bankası tarafından satın alındı. 23 Şubat 1994'te o dönemin parası 45 milyar 100 milyon lira bedel ile ünlü kumarhane işletmecisi Sudi Özkan'a ait şirkete satıldı. Ardından Çin Başkonsolosluğu'na kiraya verildi. Daha sonra ise NAB Holding'e geçti.



AZERİ ŞİRKETİ

Yalının sahibi NAB Holding'in Türkiye ve Azerbaycan'da otomotiv, perakende ve finans üzerine yatırımlarının bulunduğu vurgulandı. Bank of Baku'nun sahibi olduğu açıklandı. Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, şirketin yönetim Kurulu Başkanı İran asıllı Behram Eromi. Eromi'nin ise Reza Zarrab'ın ablası Şeyda Eromi ile evli olduğu belirtiliyor.