PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Aile SMA hastası kızları Masal için yardım çağrısı yaptı

Kocaeli'nin Derince İlçesi'nde yaşayan Serhat ve Demet Ağtaş çifti 15 Nisan 2024'te hayatlarının en mutlu anını yaşadı. Kızları Masal'ı kucakladı. Ancak Masal'ın henüz 10 günlükken SMA Tip 1 hastası olduğu anlaşıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Haziran 2024 Güncelleme 11 Haziran 2024, 07:01
Aile SMA hastası kızları Masal için yardım çağrısı yaptı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kocaeli'nin Derince İlçesi'nde yaşayan Serhat ve Demet Ağtaş çifti 15 Nisan 2024'te hayatlarının en mutlu anını yaşadı. Kızları Masal'ı kucakladı. Ancak Masal'ın henüz 10 günlükken SMA Tip 1 hastası olduğu anlaşıldı. İyileşmesi yurt dışındaki tedaviye bağlıydı. Bunun için de 1 milyon 870 bin dolar şarttı. Hemen kampanya başlatıldı. Aile kızları için yardım çağrısı yaptı.

MASAL AĞTAŞ İÇİN İBAN BİLGİLERİ:
- TL: TR31 0001 0005 5456 1417 0250 04
- ALICI: Demet Ağtaş – Ziraat Bankası Swift Kod: TCZBTR2AXXX

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başbakan Erdoğan’dan Başkan Erdoğan’a... CHP’ye ziyaretin dünü ve bugünü! Altı ok önünde tarihi kare: Baykal’la havuç kokteyli sohbet
BES’i olana hem emeklilik hem kredi: Yeni kolaylık başladı! Sistem nasıl uygulanacak?
Casper
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze’de ateşkes kararı aldı! Hamas’tan flaş açıklama: İş birliğine hazırız
Jose Mourinho’dan Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu’na ’kalın’ telefonu
Melih Gökçek’ten A Haber’de bomba Mansur Yavaş kulisi: AK Parti’den cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor
Varşova’da 90’ıncı dakikada yıkıldık! Polonya: 2-1 Türkiye
Başkan Erdoğan-İlham Aliyev görüşmesi sonrası uluslararası topluma Gazze çağrısı
FETÖ’de mektuplu itiraf cinsel ifşaat! Satır satır sistematik işkence | Şer yuvasından yeni görüntüler: Elebaşı Gülen bitik
Başkan Erdoğan Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek | Tarih belli mi?
Esra Erol’da canlı yayınında şok gözaltı! Ekipler Iraz ve Hayrettin’i ifadeye götürdü! 14 aylık bebeğin babası kim? | Esra Erol’da bugün yaşananlar
Ankara’da boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürüp, intihara kalkıştı | En acı feryat: Baba yapma
EN SICAK YAZ | Uzmanlardan flaş uyarı! O iki gün 45 dereceyi bulacak | Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Meteoroloji açıkladı! Bayramda hava nasıl olacak?
Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya gelecek
Böylesi filmlerde olur! Memduh Paşa Yalısı’na kamyon çekip milyonluk soygun yaptılar
SON DAKİKA