Aile SMA hastası kızları Masal için yardım çağrısı yaptı

Kocaeli'nin Derince İlçesi'nde yaşayan Serhat ve Demet Ağtaş çifti 15 Nisan 2024'te hayatlarının en mutlu anını yaşadı. Kızları Masal'ı kucakladı. Ancak Masal'ın henüz 10 günlükken SMA Tip 1 hastası olduğu anlaşıldı. İyileşmesi yurt dışındaki tedaviye bağlıydı. Bunun için de 1 milyon 870 bin dolar şarttı. Hemen kampanya başlatıldı. Aile kızları için yardım çağrısı yaptı.

MASAL AĞTAŞ İÇİN İBAN BİLGİLERİ:

- TL: TR31 0001 0005 5456 1417 0250 04

- ALICI: Demet Ağtaş – Ziraat Bankası Swift Kod: TCZBTR2AXXX