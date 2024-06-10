PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Resimde gizlenen kraliçe arıyı 13 saniyede bulursan zeka seviyen 145'in üzerindedir! IQ testi viral oldu!

Boş zamanlarınızı değerlendirirken hem eğlenmek hem de zihinsel yeteneklerinizi artırmak istiyorsanız, zeka oyunları mükemmel bir alternatif sunar. Bu oyunlar, bilişsel becerileri test ederken, strateji geliştirme, problem çözme ve dikkat yoğunlaşma gibi önemli kazanımlar sağlamaktadır. Zeka oyunları, analitik düşünme yeteneğini geliştirmenin ve hafızayı kuvvetlendirmenin yanı sıra sosyal etkileşimi de teşvik eder, böylece arkadaşlarınızla veya aile bireylerinizle kaliteli zaman geçirmenize olanak tanır. Teknolojik imkanlar sayesinde erişilebilir hale gelen çeşitli zeka oyunları uygulamaları ve masa oyunları, her yaş grubundan birey için eğlenceli ve öğretici bir deneyim vaat eder.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 08:23 Güncelleme 11 Haziran 2024, 08:23
Resimde gizlenen kraliçe arıyı 13 saniyede bulursan zeka seviyen 145’in üzerindedir! IQ testi viral oldu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Zeka oyunları, sadece eğlenceli vakit geçirmenin ötesinde, gözlem yeteneğini geliştirme ve zihinsel becerileri test etme açısından da önemlidir. Ancak, gerçek IQ seviyenizi ölçmek istiyorsanız, profesyonel IQ testlerine başvurmanız önemlidir.

Kraliçe Arıyı Bulma Zorunluluğu

Sosyal medyada paylaşılan bu zeka oyununda, Macar sanatçı Gergely Dudás tarafından hazırlanan bir resimde çok sayıda arı ve üç kraliçe arı gizlenmiş durumda. Aralarında gizlenmiş olan kraliçe arıları bulmak için gözlem yeteneğimizi kullanmamız gerekiyor.

Bazı arılar papyon ve kravat takarken, diğerleri gözlük veya şapka gibi öğelerle süslenmiş durumda.

Kraliçe Arının Bulunması

Kartal gözlü olanlar belki kraliçe arıları hemen fark etmiş olabilir, ancak diğerleri hala aramaya devam ediyor olabilir. Kraliçe arının yerini merak edenler için, çözüm resimde bulunabilir.

TÜM ZEKA TESTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel ile bir araya gelecek! 18 yıl sonra kritik ziyaret
Aşırı sağın yükselişi yaşlı kıtayı sarstı! Yazarlardan değerlendirme: Avrupa ektiğini biçiyor! Göçmen karşıtlığının bedelini ırkçılığın yükselmesiyle ödüyor
Casper
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze’de ateşkes kararı aldı! Hamas’tan flaş açıklama: İş birliğine hazırız
Başbakan Erdoğan’dan Başkan Erdoğan’a... CHP’ye ziyaretin dünü ve bugünü! Altı ok önünde tarihi kare: Baykal’la havuç kokteyli sohbet
CEHENNEM ÇÖL SICAKLARI GELİYOR | Kavrulacağız! Uzmanlardan peş peşe uyarı: Bu iki güne dikkat | 11 Haziran 2024 hava durumu
İKRAMİYE TAKVİMİ HAZIR | Bugün sıra BAĞ-KUR emeklilerinde! İşte SSK’lıların maaş gününe göre ödeme tarihleri
Avrupa parçalanıyor! Parlamentoda aşırı sağın zaferinin anlamı ne? Macron’un erken seçim kumarı nasıl sonuçlanacak?
İstanbul Esenyurt’ta korku dolu anlar! Gece yarısı 8 araç ve iş yeri kundaklandı
BES’i olana hem emeklilik hem kredi: Yeni kolaylık başladı! Sistem nasıl uygulanacak?
Jose Mourinho’dan Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu’na ’kalın’ telefonu
Melih Gökçek’ten A Haber’de bomba Mansur Yavaş kulisi: AK Parti’den cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor
Varşova’da 90’ıncı dakikada yıkıldık! Polonya: 2-1 Türkiye
Başkan Erdoğan-İlham Aliyev görüşmesi sonrası uluslararası topluma Gazze çağrısı
FETÖ’de mektuplu itiraf cinsel ifşaat! Satır satır sistematik işkence | Şer yuvasından yeni görüntüler: Elebaşı Gülen bitik
SON DAKİKA