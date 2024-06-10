Resimde gizlenen kraliçe arıyı 13 saniyede bulursan zeka seviyen 145’in üzerindedir! IQ testi viral oldu!

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Zeka oyunları, sadece eğlenceli vakit geçirmenin ötesinde, gözlem yeteneğini geliştirme ve zihinsel becerileri test etme açısından da önemlidir. Ancak, gerçek IQ seviyenizi ölçmek istiyorsanız, profesyonel IQ testlerine başvurmanız önemlidir.

Kraliçe Arıyı Bulma Zorunluluğu Sosyal medyada paylaşılan bu zeka oyununda, Macar sanatçı Gergely Dudás tarafından hazırlanan bir resimde çok sayıda arı ve üç kraliçe arı gizlenmiş durumda. Aralarında gizlenmiş olan kraliçe arıları bulmak için gözlem yeteneğimizi kullanmamız gerekiyor.