İstanbul Boğazı’nda hareketli anlar! İçinde 12 kişinin olduğu tekne sürüklendi! Kıyı Emniyet’ten açıklama

İstanbul Boğazı'nda Galataport önlerinde 16 metre boyundaki bir gemi, makine arızası nedeniyle içindeki 12 kişiyle birlikte sürüklenmeye başladı.
Arızalanan tekne Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-6 hızlı tahlisiye botu ile Kabataş'a yanaştırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Galataport önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 12 kişi bulunan 16 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Kabataş'a emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.