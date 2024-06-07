SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İstanbul Boğazı'nda hareketli anlar! İçinde 12 kişinin olduğu tekne sürüklendi! Kıyı Emniyet'ten açıklama

Kıyı Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Boğazı’nda içinde 12 kişi bulunan ve makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin kurtarıldığını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 08:44 Güncelleme 07 Haziran 2024, 08:55
İstanbul Boğazı’nda hareketli anlar! İçinde 12 kişinin olduğu tekne sürüklendi! Kıyı Emniyet’ten açıklama

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Boğazı'nda Galataport önlerinde 16 metre boyundaki bir gemi, makine arızası nedeniyle içindeki 12 kişiyle birlikte sürüklenmeye başladı.

Arızalanan tekne Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-6 hızlı tahlisiye botu ile Kabataş'a yanaştırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Galataport önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 12 kişi bulunan 16 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Kabataş'a emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
1 milyar dolarlık vurgunun ardından coin kraliçesi çıktı! Ünlü isimler kullanılarak güven sağladı
Türkiye İsrail’in ’teröristan’ tezgahını dağıttı! ABD maşası PKK korkudan sandık topladı: Sözde seçimlerin altındaki Arz-ı Mev’ud hezeyanı
İmzalar atıldı! Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ortak Filistin mesajı!
TBMM’de gerilim yükseldi! DEM Partili Ömer Öcalan’dan alçak sözler: TSK’yı soykırımcı İsrail askerlerine benzettiler | AK Parti’den sert tepki
SON DAKİKA HABERLERİ: Aziz Yıldırım Jose Mourinho olmasaydı Ali Koç’un getireceği teknik adamı açıkladı! Sert sözlerle yüklendi
Sürdürülebilir dönüşüm için yol haritası! İş dünyası ve kamu temsilcileri Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde buluşuyor
TORBA YASADA GÖZLER MECLİS’TE | Öncelik emeklilerin! Bağ-Kurluya erken emeklilik, memura 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, 100 bin taşerona kadro...
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dev ekran insanların üzerine devrildi! Okul sahibi gözaltına alındı
F-16 satış anlaşması tamam! ABD Dışişleri: Türkiye F-16 satış mektubunu imzaladı
Deniz Akkaya’dan Somer Sivrioğlu hakkında şok sözler! Karısını kızından küçük kızla aldattı...
400 bin liraya varan hibede son gün! Engelli Hibe Desteği başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?
Avrupa kulüpleri arasında Arda Güler kapışması! Sociedad, Sevilla, Las Palmas, Getafe, Mallorca, Milan...
Atama kararları Resmi Gazete’de! Devlet Denetleme Kurulu Başkanlğına Salih Tanrıkulu atandı | 4 ilin milli eğitim müdürü değişti
Yılın transfer çalımı geliyor! Galatasaray Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusunu kapacak! Dursun Özbek düğmeye bastı
FETÖ’nün foto planı! Elebaşı Gülen öldü mü? Ebuseleme Gülen’den yeni itiraf
SON DAKİKA