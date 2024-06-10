Nefes darlığı çeken hacı adayları, Mekke’de tedavi altına alındı

İslam dünyası için büyük öneme sahip hac ibadeti, arife günü Arafat'a çıkılarak başlayacak. Kurban Bayramı'nın 3. gününe kadar sürecek. Türk hacı adayları için, Diyanet İşleri Başkanlığı, bir dizi önlem almaya başladı.

Hastalanan hacı adayları Türk hekimleri tarafından tedaviye alındı. Ortopedi servisinden, diş hekimliğine, çocuk kliniğinden yoğum bakıma kadar tam teşekküllü Diyanet Mekke Hastanesi, Türk hacı adaylarını yalnız bırakmadı. Bu yıl ilk kez çölyak hastalarına özel diyet yemeği çıkarıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kutsal topraklarda sağladığı sağlık hizmeti kapsamında 2024 yılı hac organizasyonunda 56 bin 555 hacı adayının muayene olduğu açıklandı.