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KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA! Az önce nerede deprem oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ: AFAD-KANDİLLİ

Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 06:41 Güncelleme 09 Haziran 2024, 07:03
KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA! Az önce nerede deprem oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ: AFAD-KANDİLLİ

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AFAD tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 9 HAZİRAN 2024!

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-06-09 06:31:57 38.0075 36.45028 7.0 MW 4.3 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-09 06:10:05 40.10056 40.52 14.62 ML 1.8 Merkez (Bayburt) Detay
2024-06-09 05:59:17 38.26694 37.77611 6.7 ML 1.1 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-06-09 05:37:31 37.09 28.47556 7.0 ML 1.5 Ula (Muğla) Detay
2024-06-09 05:36:39 40.06944 36.04111 6.09 ML 2.2 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-06-09 05:28:38 37.91556 28.79083 7.0 ML 1.9 Sarayköy (Denizli) Detay
2024-06-09 05:26:12 37.90139 28.78944 7.0 ML 1.3 Sarayköy (Denizli) Detay
2024-06-09 05:21:30 37.71833 36.53889 6.97 ML 1.7 Andırın (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-09 05:08:23 35.85889 35.55833 14.3 ML 1.9 Akdeniz Detay
2024-06-09 03:24:18 38.46083 37.49056 8.35 ML 1.2 Darende (Malatya) Detay
2024-06-09 02:47:12 36.185 36.09667 7.0 ML 1.2 Defne (Hatay) Detay
2024-06-09 02:19:03 37.81833 36.29444 7.0 ML 1.6 Andırın (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-09 01:51:35 40.43 28.8525 7.0 ML 2.8 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.42 km] Mudanya (Bursa)

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