KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA! Az önce nerede deprem oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ: AFAD-KANDİLLİ

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 9 HAZİRAN 2024!
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2024-06-09 06:31:57
|38.0075
|36.45028
|7.0
|MW
|4.3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-06-09 06:10:05
|40.10056
|40.52
|14.62
|ML
|1.8
|Merkez (Bayburt)
|Detay
|2024-06-09 05:59:17
|38.26694
|37.77611
|6.7
|ML
|1.1
|Akçadağ (Malatya)
|Detay
|2024-06-09 05:37:31
|37.09
|28.47556
|7.0
|ML
|1.5
|Ula (Muğla)
|Detay
|2024-06-09 05:36:39
|40.06944
|36.04111
|6.09
|ML
|2.2
|Sulusaray (Tokat)
|Detay
|2024-06-09 05:28:38
|37.91556
|28.79083
|7.0
|ML
|1.9
|Sarayköy (Denizli)
|Detay
|2024-06-09 05:26:12
|37.90139
|28.78944
|7.0
|ML
|1.3
|Sarayköy (Denizli)
|Detay
|2024-06-09 05:21:30
|37.71833
|36.53889
|6.97
|ML
|1.7
|Andırın (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-06-09 05:08:23
|35.85889
|35.55833
|14.3
|ML
|1.9
|Akdeniz
|Detay
|2024-06-09 03:24:18
|38.46083
|37.49056
|8.35
|ML
|1.2
|Darende (Malatya)
|Detay
|2024-06-09 02:47:12
|36.185
|36.09667
|7.0
|ML
|1.2
|Defne (Hatay)
|Detay
|2024-06-09 02:19:03
|37.81833
|36.29444
|7.0
|ML
|1.6
|Andırın (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-06-09 01:51:35
|40.43
|28.8525
|7.0
|ML
|2.8
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.42 km] Mudanya (Bursa)