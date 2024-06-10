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Kimlik sınavı

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Haziran 2024 Güncelleme 10 Haziran 2024, 07:01
Kimlik sınavı

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Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'de dün 3 milyonu aşkın aday, AYT sınavına girdi. Ama yine sınava geç kalma alışkanlığı değişmedi. Bazıları da heyecandan elindeki kimliği bile kaybetti. Kocaeli Kartepe'de ise bir öğrenci, kimliğini okulun çevresinde bulunan mazgala düşürünce şok geçirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Sınava 40 dakika kalmasına rağmen öğrenci salona yetişemeyeceği korkusuyla itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yaşlı gözlerle izledi. Mazgalı kaldıran ekipler, kimliği bulunduğu yerden çıkararak öğrenciye teslim etti. Kimliğini aldıktan sonra da sevinç gözyaşlarına hakim olamayan genç kız, yakınları tarafından teskin edildi.

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