Mahalle muhtarından milyonlarca liralık vurgun

Muğla Datça'nın Mesudiye Mahallesi'nde denetim yapan ekipler, hazineye ait arazilerin sahte şekilde satıldığını ortaya çıkardı. Muhtar Cüneyt Akdeniz'in hazineye ait 2 dönüm araziyi yaklaşık 50 bin Euro'ya (yaklaşık 1 milyon 800 bin lira) köy senedi karşılığı turizmci Yaman Okur'a sattığı anlaşıldı. Okur, mağdur olduğunu belirterek savcılığa suç duyurusu yaptı. Okur, "Benim arazim' dedi, muhtardır diye güvendim" ifadesini kullandı. Yine muhtar Akdeniz'in, başka bir hazine arazisini de Ali Çamlık'a sattı. Mağdur sayısının artabileceği vurgulandı.



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