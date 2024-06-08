Ankara’da korkunç olay! Mogan Gölü’nde erkek cesedi bulundu

Olay, akşam saatlerinde Mogan Gölü 'nde meydana geldi. Gölde bir kişiyi hareketsiz gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi 'ne bildirdi.

Polis ekiplerince sudan çıkartılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cesedin, yapılan incelemede Enes Günay'a ait olduğu belirlendi. Günay, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.