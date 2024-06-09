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Büyükçekmece’de denizde bulunan ceset vahşetini telefon kayıtları çözecek

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Haziran 2024 Güncelleme 09 Haziran 2024, 07:01
Büyükçekmece’de denizde bulunan ceset vahşetini telefon kayıtları çözecek

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Büyükçekmece Sahili'nde önceki gün sabah saatlerinde balıkçılar tarafından denizde ceset görüldü. Halıya sarılı, 10 kg dambılla bağlanan cesedin yapılan incelemesinde 24 yaşındaki Sedef Güler'e ait olduğu belirlendi. Genç kızın öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede genç kızın anne babasının boşandığı anlaşıldı. Annesi ile Avcılar'da yaşadığı belirtilen genç kızdan 4 gündür haber alınamaması üzerine kayıp başvurusunda bulunulduğu ortaya çıktı.

KAYIP İLANI
Sedef Güler'in kız kardeşi, sosyal medya hesabından '4 gündür haber alamıyoruz kayıp' diye fotoğraf paylaştı. Olayla ilgili çok yönlü çalışma başlatan cinayet ekipleri, genç kızın en son kiminle görüştüğünü tespit etmek için soruşturmayı derinleştirdi. Cep telefonu kayıtları incelemeye alındı. Çevrede bulunan tüm güvenlik kameralarına el konuldu. Çalışmalar sonucu olayla ilgili 3 kişinin kimliği tespit edildi. Şüphelilerden F.B. ve Y.G. yakalandı, sorguya alındı. Olayla bağlantısı tespit edilen 3. şüphelinin ise yakalanması için operasyonlar genişletildi.

ŞİFRE TELEFONDA
Polis ekipleri, F.B.'nin cinayeti gerçekleştirdiği, diğer şüphelilerin cesedin taşınmasına ve denize atılmasına yardımcı olduklarını değerlendiriyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Kayıtların cinayeti çözeceği öne sürülüyor.

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