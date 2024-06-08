Deniz Akkaya, ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun kızını ziyaret ettiğini öğrenince öfke krizi geçirdi

Ünlü bir anne ve kızı arasındaki kavga, gündemin ilk sırasına yerleşti. Taraflar ise Deniz Akkaya ile kızı A.Ö.'ydü. Akkaya, iş insanı Efe Önbilgin'den olan kızı A.'nın telefonunu aldığını bu yüzden A.'nın şiddetine maruz kaldığını belirtti. Devlet korumasına alınan A. aksi yönde görüş belirtti. Annesinin kendisini dövüp küfürler ettiğini kaydetti.

Akkaya ise kavganın içine ünlü şef Somer Sivrioğlu'nu da çekti. Somer Şef'in kızını görmeye gittiğini belirtip öfkelendi. "Karısını aldatan adamın orada işi ne!" dedi. Somer şefle ilgili iddialarını dün de devam ettirdi. Şunları söyledi: "Bana iki kez sorulmasına ve izin vermeme rağmen Somer Şef'e adresi kim söylüyor? Eski eşini kendisinden 25 yaş küçük biriyle aldatan Somer Şef'e nasıl izin veriliyor? O şişkoya da dava açacağım. Bu adamda hiç beyin yok mu? 'Dış kapının dış mandalıyım' demiyor mu? Kızım bu şahsı hiç tanımıyor. Sadece babasının eski ev arkadaşı."



Somer Şef ise iddialarla ilgili sessiz kalmayı tercih etti. Ancak Instagram'dan yaptığı paylaşım cevap gibiydi: İnsan hep bilmediğinden değil ya... Bazen de bildiğinden susar. Edep bilir, susar. Sabır bilir, susar. Saygı bilir, susar. Sevgi bilir, susar. Bazen de anlayanı olmadığını bilir, susar.



BELKİ AYLARCA GÖRÜŞEMEYİZ

Deniz Akkaya, kızı ile görüştüğünü de belirtti. "Evladıma 'Asla ağlamayacaksın, bu süreci benimle dimdik bitireceksin' dedim. Kızım, babasının ve dedesinin açtığı davalar yüzünden belki aylarca yurtta kalacak" dedi.



MAGAZİN GÜNDEMİ

Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından magazin dünyasını da hedef aldı. İkinci Sayfa adlı bir program yapan ancak yolları ayrılan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'e sert çıktı: Dünyanın en vasıfsız iki yüzlü programına imza atan Müge ucubesi, senelerdir Gülşen denen diğer ucube ile birbirinize dayandığınızı iddia ederek ünlülerin hayatı üzerinden hak etmediğiniz paralar kazanıyordunuz. Sizin gibi yüzsüzü medya tarihine gelmez.



MEDYATİK ZİYARET!

Deniz Akkaya'nın iddiaları bununla sınırlı kalmadı. Kızının arkadaşının annesinin de yurda gittiğini söyledi. Şöyle devam etti: Benimle paylaşılmayan adres bu kadınla paylaşılmış. Bu kadın benden izinsiz yine çocuğuma gitmiş. Tesadüfe bakın ki bu kadın da medya çalışanı!