Bodrum'da bir mekanın kahvaltı için çıkardığı fiyatlar "Pes" dedirtti!

Muğla'nın Bodrum İlçesi bir zamanların orta halli sayfiye beldesiydi. Ancak zenginler tarafından keşfedildi. Hal böyle olunca fiyatlar gitgide yükseldi. Lahmacunayranı 950, makarnayı 3 bin liradan satan Bodrum şimdi de kahvaltısıyla gündeme geldi! Bitez'de bulunan bir mekanın kahvaltı için çıkardığı fiyatlar "Pes" dedirtti.

Kahvaltı için mekana giden iki kişi masaya gelen adisyonu görünce şoka girdi. Çünkü peynirli omlet, sigara böreği, kaşarlı menemen, peynir, zeytin ve söğüş tabağı, 2 büyük 2 küçük çay, büyük su, 2 Türk kahvesi için bin 780 TL ödedi. 5 adet sigara böreği ise 320 TL'den adisyona girdi. Adisyonu sosyal medyada görenler tepki gösterdi.