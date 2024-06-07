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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te üçlü çete cinayeti!

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te aranan Güllü Çolak’a ulaşıldı. Ancak yeğeni Ahmet, canlı yayında korkunç bir iddia ortaya attı: Nenem, halam ve amcam birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Haziran 2024 Güncelleme 07 Haziran 2024, 07:01
Müge Anlı ile Tatlı Sert’te üçlü çete cinayeti!

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ATV'nin sevilen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'te inanılmaz bir olay yaşandı. Kahramanmaraş'ta oturan Güllü Çolak (33), 2 ay önce sırra kadem bastı. Başkasıyla evli olan ve Güllü ile aşk yaşayan Mehmet ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Genç kadının bulunması için yardım çağrısı yaptı. Bulunan Güllü ise yayına bağlanıp Mehmet'ten şiddet gördüğü için ailesine sığındığını anlattı. Mehmet'in kendisinden sonra iki evli kadını daha kaçırdığını, bu kadınları kandırıp altınlarını aldığını, o kadınların da yuvasını yıktığını anlattı.

KORKUDAN ADINI DEĞİŞTİRMİŞ
Güllü'nün eski eşi Murat da canlı yayına katıldı. Güllü'nün yeğeni Ahmet ise "Halam Güllü, annesi Cennet ve halamın erkek kardeşi olan Durdu amcam 7-8 yıl önce bir adama musallat oldular. Adam çok zengindi çok paralarını yediler. Belalı bir adamdı. Hatta Durdu Amcam bu adamdan korktuğu için adını Taner olarak değiştirdi. Adamı evde öldürüp kıyma makinesinde çektiler. Cennet babaannem sürekli o adam ne pis kokmuştu diye anlatırdı" dedi.

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