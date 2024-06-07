Daltonlar çetesi lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı. 17 kişi ile birlikte tutuklandı. Türkiye'ye iadesi ile ilgili görülen davada kendisini savunan ünlü ceza avukatı Matteo Murgo ve avukat Antonio Buondonno, hakim Roberto Crepaldi'nin kararıyla, "Suçtan kazanıldığını bildikleri halde 40 bin Euro aldıkları" gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alındı. Avukatlar hakkında ev hapsi kararı verilirken, lisansları da askıya alındı. Boyun, Sarallar'a ait fabrikaya bombalı saldırı düzenlemeye hazırlandığı sırada yakalanmıştı.

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