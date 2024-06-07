Bolu’da bariyerlere çarpan minibüs takla attı: 1 ölü, 1’i çocuk 10 yaralı | Araçtakiler akraba çıktı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Bahçeköy köyü mevkisinde feci bir kaza meydana geldi.
BARİYERE ÇARPIP TAKLA ATTI
İstanbul istikametine giden 07 DAY 10 plakalı minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarpıp takla attı.
İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARAÇTAKİLER AKRABA ÇIKTI
Kazada, araçtaki Ahmet Özoral (70) yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 10 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelerde tedaviye alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Minibüstekilerin akraba oldukları öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.