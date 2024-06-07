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Bolu'da bariyerlere çarpan minibüs takla attı: 1 ölü, 1'i çocuk 10 yaralı | Araçtakiler akraba çıktı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu mevkiinde bir minibüs bariyerlere çarpıp takla attı. Minibüsteki Ahmet Özoral (70) hayatını kaybetti, 1'i çocuk 10 kişi ise yaralandı. Minibüstekilerin akraba oldukları öğrenildi.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 16:25 Güncelleme 07 Haziran 2024, 16:32
Bolu’da bariyerlere çarpan minibüs takla attı: 1 ölü, 1’i çocuk 10 yaralı | Araçtakiler akraba çıktı

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Bahçeköy köyü mevkisinde feci bir kaza meydana geldi.


BARİYERE ÇARPIP TAKLA ATTI

İstanbul istikametine giden 07 DAY 10 plakalı minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarpıp takla attı.



İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAÇTAKİLER AKRABA ÇIKTI

Kazada, araçtaki Ahmet Özoral (70) yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 10 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelerde tedaviye alındı.




SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Minibüstekilerin akraba oldukları öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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