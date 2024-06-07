Amasya’daki feci kaza kamerada! İki motosikletli kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi öldü

İKİ MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI Kurtboğan köprü istikametinden Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametine doğru seyir halinde olan Fatih Tıngır (38) yönetimindeki 05 ADV 987 plakalı motosiklet, Akbilek köprü istikametinden aynı cadde üzerinde seyir halinde olan Asaf Biçen (21) yönetimindeki 05 ADG 854 motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüleri Fatih Tıngır ile Asaf Biçen ve her iki motosiklette yolcu olan arkadaşları Emre Çağlar Öksüz (37) ile Buğra Uluğ (20) yaralandı.