İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir anaokulunda düzenlenen mezuniyet gösterisinde otizmli çocuğun öğretmenlerince dışlandığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir anaokulunda düzenlenen mezuniyet gösterisinde otizmli çocuğun öğretmenlerince dışlandığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
ÇOCUK YIL SONU GÖSTERİSİNE ALINMADI
İstanbul Bakırköy'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir anaokulunda eğitim alan otizmli oğlu yıl sonu gösterisine alınmayan Ezgi Desoavlı isimli anne, gösteride oğluyla ayrı yerde dans ederken çekilen videoyu bugün sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi.
DİĞER ÇOCUKLAR DANS EDERKEN AHMET DIŞLANDI
Törende, diğer öğrenciler sahnede dans ederken, otizmli öğrenci annesi ile salonun bir köşesinde dans eden anne; "Tüm sene savaş verdik oğlum kaynaşabilsin diye. Bugün mutlu mutlu mezuniyetine gittik. Ancak anladım ki tüm sene oğlumun ismi bile öğrenilememiş. Bıktım artık başkalaştırılmaktan..." diyerek sözlerini şöyle sürdürü:
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA AÇTI
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Basında ve sosyal medya platformlarında yer alan, bir eğitim kurumumuzda yaşandığı iddia edilen, otizmli bir anaokulu öğrencisinin mezuniyet töreninde öğretmenleri tarafından dışlandığına dair iddialar üzerine Müdürlüğümüzce derhal inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Konu, hassasiyetle tarafımızca takip edilmektedir."
BAKAN GÖKTAŞ TEPKİ GÖSTERDİ: EVLADIMIZIN VE AİLEMİZİN YANINDAYIZ!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Anaokulunda düzenlenen mezuniyet gösterisine otizmli çocuğun alınmamasına ilişkin, "Bu çirkin ayrımcılığın güçlü bir şekilde karşısında, evladımızın ve ailesinin yanındayız." ifadesini kullandı.
Göktaş, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, İstanbul'da otizmli bir çocuğun anaokulundaki mezuniyet gösterisine alınmamasıyla ilgili görüntüler üzerine, çocuğun annesiyle telefonda görüştüğünü belirtti.
Çocuğun annesine, her zaman yanında olduklarını, ihtiyaç duyacakları her türlü desteği sağlayacaklarını ifade ettiğini bildiren Göktaş, şunları kaydetti:
"Biz, çocuğun insanlığın ortak emaneti olduğuna inanan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Çocuklar söz konusu olduğunda onlardan başka koruyacağımız hiçbir üstün yararın olmadığına inanırız. Bu çirkin ayrımcılığın güçlü bir şekilde karşısında, evladımızın ve ailesinin yanındayız. Her biri toplumumuzun ayrılmaz, vazgeçilmez parçaları olan engelli bireylere karşı sorumluluk bilincimizin samimiyet ve toplumsal duyarlılık temelinde gelişmesini temenni ediyorum."