İstanbul Esenyurt’ta bir dehşet daha! Gürültü yapan kardeşini öldürdü! Olay yerinde...

Olay, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1826. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; aynı apartmanda altlı üstlü oturan iki kardeşten Erhan İba (35), üst katta oturan ağabeyi Ahmet İba'nın yanına giderek gürültü yaptıklarını söyledi.

İstanbul Esenyurt 'ta, aynı binada altlı üstlü oturan iki kardeş arasında, yüksek ses nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası ağabey, evinde bulunan silahla kardeşini vurdu. Yaralı Erhan İba, olay yerinde hayatını kaybederken ağabeyi Ahmet İba, polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

GÜRÜLTÜ YÜZÜNDEN ATEŞ AÇTI

Bunun üzerine iki kardeş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada, ağabey Ahmet İba, evdeki silahını alarak kardeşi Erhan İba'ya iki el ateş etti. Sesleri duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.