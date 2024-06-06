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İstanbul Esenyurt'ta bir dehşet daha! Gürültü yapan kardeşini öldürdü! Olay yerinde...

Olayların ardı arkası kesilmeyen İstanbul Esenyurt'ta bir vahşet daha yaşandı. Aynı binada oturan Ahmet ve Erhan kardeşler, Erhan İba'nın kardeşinin gürültü yaptığını söylemesi üzerine tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet İba, kardeşine kurşun yağdırdı.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 21:37 Güncelleme 06 Haziran 2024, 21:37
İstanbul Esenyurt’ta bir dehşet daha! Gürültü yapan kardeşini öldürdü! Olay yerinde...

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İstanbul Esenyurt'ta, aynı binada altlı üstlü oturan iki kardeş arasında, yüksek ses nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası ağabey, evinde bulunan silahla kardeşini vurdu. Yaralı Erhan İba, olay yerinde hayatını kaybederken ağabeyi Ahmet İba, polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

AYNI BİNADA OTURUYORLARDI

Olay, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1826. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; aynı apartmanda altlı üstlü oturan iki kardeşten Erhan İba (35), üst katta oturan ağabeyi Ahmet İba'nın yanına giderek gürültü yaptıklarını söyledi.

GÜRÜLTÜ YÜZÜNDEN ATEŞ AÇTI

Bunun üzerine iki kardeş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada, ağabey Ahmet İba, evdeki silahını alarak kardeşi Erhan İba'ya iki el ateş etti. Sesleri duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Sağlık ekipleri, Erhan İba'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise kardeşini öldüren Ahmet İba'yı olayda kullandığı silahla birlikte polis merkezine götürdü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Erhan İba'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin çıkarıldığı sırada, aile yakınları sinir krizi geçirdi.

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