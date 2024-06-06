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Kayseri'de ortalık karıştı: Kız arkadaşını döven ailesinin evini yaktı

Kayseri'de bir genç iddiaya göre, kız arkadaşı döven ailesinin evini ateşe verdi. Olayda 4 kişi dumandan etkilendi. Polisler evi ateşe veren şahşı yakalamak için harekete geçti.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 21:29 Güncelleme 06 Haziran 2024, 22:35
Kayseri’de ortalık karıştı: Kız arkadaşını döven ailesinin evini yaktı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir genç iddiaya göre, kız arkadaşı döven ailesinin evini ateşe verdi.

Kayseri'de kız arkadaşını döven ailesinin evini yaktı!

AİLESİ KIZ ARKADAŞINI DÖVDÜ

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Ferman Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana gelen olayda; A.P. (17) iddiaya göre ailesinin kız arkadaşını dövdüğünü öğrendi.

Eve gelen A.P. burada ailesi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.P. ailesinin yaşadığı evi ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yangında dumandan etkilenen 4 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürülürken, ekipleri A.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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