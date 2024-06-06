Kayseri’de ortalık karıştı: Kız arkadaşını döven ailesinin evini yaktı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir genç iddiaya göre, kız arkadaşı döven ailesinin evini ateşe verdi. Kayseri'de kız arkadaşını döven ailesinin evini yaktı! AİLESİ KIZ ARKADAŞINI DÖVDÜ Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Ferman Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana gelen olayda; A.P. (17) iddiaya göre ailesinin kız arkadaşını dövdüğünü öğrendi.

Eve gelen A.P. burada ailesi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.P. ailesinin yaşadığı evi ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.