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'Deniz' köpürdü

Deniz Akkaya’nın “Telefonunu isteyince beni balkona kilitledi” dediği kızı A.Ö’nün ifadesi tüyler ürpertti: Kötü tohum, şeytan diye bağırdı. ‘Senden nefret ediyorum. Git babanla yaşa’ dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Haziran 2024 Güncelleme 06 Haziran 2024, 07:02
’Deniz’ köpürdü

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Eski Manken Deniz Akkaya, "A., benden habersiz yurt dışı planları yapıyormuş. Bunu öğrenip telefonunu isteyince bana saldırdı. Burnu sürtsün diye Sosyal Hizmetler Kurumu'na verdim" dedi.

16 yaşındaki A.Ö'nün ifadesi ise şiddeti gözler önüne serdi: Saat 20:00 sularında annem beni yanına çağırıp bana bağırmaya başladı. 'Senden nefret ediyorum, seni istemiyorum, artık git babanla yaşa, çok yoruldum' gibi şeyler söyledi. Sonra bana 'odana git ya babanı ara ya dedeni 30 dakika içinde evden çık' dedi. Ben odama gidip yatağa oturdum, babama yazacağım sırada annem de peşimden geldi. İçinde demir termos bulunan çantamı bana doğru fırlattı. Çeneme geldi. Canım acıdığı için 'oha' dedim. Bana 'benimle bu ses tonuyla konuşamazsın' deyip yüzüme 3-4 kez tokat attı. O. ç..., kötü tohum, şeytan...' gibi hakaretler etti.

ŞİDDETİN SEBEBİ TELEFON DEĞİLMİŞ
16 yaşındaki A.Ö, "Annemle 4 yıldır tartışıyoruz. Son 8-9 aydır bana şiddet uyguluyor" diye konuştu. İfadesinde annesinden şikayetçi olduğunu söyleyen A.Ö., "Dedem Muzaffer Akkaya'ya teslim edilmek istiyorum" dedi. 30 gün boyunca Sosyal Hizmetler Kurumu'nda kalacak olan Ö.'nün 10 gündür okula gitmediği öğrenildi.

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