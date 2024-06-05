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Kavrulmaya devam! +8 +12 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu raporu: Sıcaklıklar ne kadar sürecek? | "Kriz" uyarısı

Türkiye'yi son günlerde adeta kavuran sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 8 ile 12 derece üzerinde seyredecek. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu raporu...

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 10:26 Güncelleme 05 Haziran 2024, 10:50
Kavrulmaya devam! +8 +12 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hava durumu raporu: Sıcaklıklar ne kadar sürecek? | Kriz uyarısı

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Türkiye günlerdir sıcak ve kavurucu havanın etkisi altında.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde ülke genelinde ciddi bir sıcak hava dalgasının etkili olması bekleniyor.

Öğle saatlerinde ise bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Özellikle Kastamonu'nun doğusu, Sinop'un güneyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Erzurum'un kuzey ve batısı, Erzincan ve Bayburt'un doğusu ve Rize'nin iç kesimlerinde bu tür hava olaylarının görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilileri, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani yağışlara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

FELÇ VE KRİZ RİSKİNE DİKKAT
Uzmanlar, aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve serin yerlerde bulunmaları tavsiye ediliyor. Özellikle aşırı sıcakların kalp sağlığını tehdit ettiği ve felç geçirme riskini artırdığına yönelik uyarılar yapılıyor.

BAKAN ÖZHASEKİ ÇAĞRI YAPTI: DİKKAT VE TEDBİR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de dün yaptığı açıklamada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirterek vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Bakan Özhaseki, "Bazı illerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor. Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: öğle saatlerinde Kastamonu'nun doğusu, Sinop'un güneyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Erzurum'un kuzey ve batısı, Erzincan ve Bayburt'un doğusu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 8 ile 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgelerimizde hava durumu

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Kastamonu'nun doğusu ve Sinop'un güneyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Parçalı az bulutlu

DÜZCE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Bayburt'un doğusu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık zamanla kuzeyi parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Erzincan'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu şu şekilde:

5 Haziran hava durumu

6 Haziran hava durumu

7 Haziran hava durumu

8 Haziran hava durumu

9 Haziran hava durumu

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