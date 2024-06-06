Bodrum’da fiyatlar 20 katına çıktı ama boş oda kalmadı

Yaz başladı. Bodrum rakamlarıyla yine ilk sıraya çıktı. Lahmacun+ayran 950 TL, makarna 3 bin TL, 1 top dondurma 250 TL, çay 90 TL küçük su ise 150 TL olarak adisyonlara yazıldı. Konaklamada da dudak uçuklatan fiyatlar vardı. Çünkü Bodrum'da 1 hafta tatil yapmak Maldivler tatilinden daha pahalı. Türkiye, Bodrum'daki fiyatları konuşurken bir otelcinin itirafı gündemi salladı. Söz konusu otelci şu ifadeleri kullandı:

KANIT PEŞİNDELER

"İnsanlar tatil yapmaya değil, buralarda kalabildiğini göstermek için geliyor. Kendisini çevresine kanıtlamak istiyor." İşte TAKVİM'in gündeme bomba gibi düşen bu haberi rakamlarla da kendini kanıtladı. Bodrum'da ultra lüks otelin bayram fiyatları açıklandı. Otelin 1 haftalık oda fiyatı 361 bin TL'den başlayıp 1 milyon 150 bin lira, villa kısmı ise 1.8 milyon TL'den başlayıp 6.2 milyon lira'ya çıktı. Buna rağmen yer kalmadı. Odaların fiyatı Temmuz'da 465 bin ile 1 milyon 487 bin TL, villaların ise için 3.3 milyon-10 milyon 80 bin TL'ye çıktı. Buna rağmen rezervasyonlarda yer kalmadı.



SUSUZLUKTAN KIRILIYOR

Geçen yaz susuzluktan kırılan Bodrum'da, yine aynı sıkıntı baş gösterdi. Sürekli meydana gelen içme suyu arızasından dolayı 16 mahalle susuz kaldı. Susuzluktan kırılan vatandaşlar, "Senelerdir neyi çözemediniz? Turizmin göz bebeğinde değil Afrika'nın ücra köşesinde yaşıyoruz sanki. MUSKİ yetkilileri toplu istifa verin!" diye isyan etti.