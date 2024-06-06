Antalya Konyaaltı Belediyesi’nin yakınlarında yangın! Çocuklar da vardı

Kuşkavağı Mahallesi'nde Konyaaltı Belediyesi'nin karşı tarafından bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyük çam ağaçlarının olduğu alana yayıldı.