Acımasız kocaya ’indirim yok’

İzmir'de 5 aylık hamile Sezen Ünlü, nikahsız yaşadığı A.Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. A.Y. hakkında 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. A.Y.'nin avukatının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Ancak kararı Yargıtay da onadı. Sezen Ünlü'nün ailesinin avukatı Barış Kalender, "İstinafın ardından Yargıtay da indirim uygulamadı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı" dedi.

CEYHAN TORLAK

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