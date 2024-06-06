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9. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek? 9. yargı paketi maddeleri ve içeriği neler 2024? Genel af, denetimli serbestlik, ceza indirimi...

4 Haziran'da Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı sistemine dair önemli duyurularda bulundu. Yapılan toplantı sonrası, basın mensuplarına konuşan Erdoğan, yargı reformları kapsamında hayata geçirilen 8. Yargı Paketi ile getirilen yeniliklerden ve yakında yürürlüğe girecek 9. Yargı Paketi hakkında bilgiler verdi. Bu açıklamalar, yargı sisteminde planlanan değişiklikler ve amaçlanan hedefler hakkında önemli detaylar içermekteydi. Peki 9. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek? 9. yargı paketi maddeleri ve içeriği neler 2024? Genel af, denetimli serbestlik, ceza indirimi...

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 11:03 Güncelleme 06 Haziran 2024, 11:03
9. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek? 9. yargı paketi maddeleri ve içeriği neler 2024? Genel af, denetimli serbestlik, ceza indirimi...

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Türkiye'nin son dönemde en çok konuşulan konularından biri, 9. Yargı Paketi'nin içeriği ve af uygulaması beklentisi. 60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi, 23 farklı kanun, 3 kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme çalışmaları devam ediyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ceza indirimi beklentisi yeni yargı paketini gündemde öne çıkan önemli başlıklardan biri haline getiriyor. Henüz taslak aşamasında olan paketin detayları yakından takip ediliyor. Meclis'ten geçip geçmediği ve çıkış tarihi ise merak konusu.

8. Yargı Paketi ile Yapılan Değişiklikler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "8. Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attık." ifadelerini kullanarak, son bir yılda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 52 bin metrekare kapalı alana sahip 5 adalet sarayı, 2 yeni adli tıp binası ve 14 ceza infaz kurumu ile 2 denetimli serbestlik binasının faaliyete geçtiğini belirtti. Ayrıca, hakim ve savcı sayısının 24 bin 829'a ulaştığını ve 2 bin 294 yeni hakim ve savcı ataması yapıldığını da açıkladı.

9. Yargı Paketi'nin Meclis Gündemindeki Yeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9. Yargı Paketi'nin Meclis gündeminde olduğunu belirtti. Son bir yılda uzlaştırma kapsamında 324 bin 744 dosya, seri muhakeme usulü kapsamında 141 bin 243 dosya ve basit yargılama usulü kapsamında 256 bin 826 dosyanın hızlı bir şekilde sonuçlandırıldığını söyledi. Yeni yargı reformu stratejisi ve insan hakları eylem planı ile adaletin etkin, hızlı ve tarafsız şekilde işletilmesi hedefleniyor.

9. Yargı Paketi'nde Yer Alan Düzenlemeler
Yargılamanın Hızlandırılması ve Yeni Mahkemeler
Yargı Paketi kapsamında, yargılamanın hızlandırılması için yeni adımlar atılacak. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler pakette yer alacak. Toplumda "yapanın yanına kar kaldı" algısının önlenmesine yönelik tedbirler alınacak ve denetimli serbestlik uygulamasından kaynaklanan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak.



Suç Örgütlerinin Finansmanı ve TMSF'nin Rolü
Suç örgütlerinin finansmanının önlenmesi için TMSF'nin kayyum olarak atanması gündemde. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt ve terörizmin finansmanı suçları bir şirketin faaliyetleri çerçevesinde işlenmişse, kayyum atanmasına karar verilecek. TMSF'nin kayyum süresi 5 yıl olacak.

Casusluk Faaliyetlerine Yönelik Düzenlemeler
Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesi için kapsamlı ve önleyici yasal düzenlemeler yapılacak. Yeni tip casusluk suçlarının caydırıcı şekilde soruşturulup kovuşturulabilmesi sağlanacak.

Ceza İnfaz Sistemi ve Tekerrür Hükümleri
Ceza İnfaz Sistemi'nde ve mükerrer suçlarla ilgili yeni düzenlemeler yapılacak. Özellikle ceza adaletinin sağlanması, suçun işlenmesinin önüne geçilmesi ve hükümlülerin dış dünyaya uyumunun sağlanması amaçlanıyor. İkinci kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülerle ilgili yeni düzenlemeler yapılacak.

Soyadı Düzenlemesi
Pakette, kadınların soyadı hakkına ilişkin değişiklikler de yer alıyor. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı getirilecek.

Hakim ve Savcıların Terfi Sistemi

Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek ve daha etkin bir terfi mekanizması oluşturulacak. Bu düzenleme, yargı mensuplarının kariyer gelişimlerini destekleyecek ve adaletin etkinliğini artıracak.

Sporda Şiddete Yönelik Önlemler

Pakette, sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında netleşecek. Bu düzenlemeler, spor alanlarında güvenliği artırmayı ve şiddet olaylarını önlemeyi hedefleyecek.

Genel Af Gündemi

Son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan genel af konusu, 8. yargı paketi çalışmalarında Bakan Yılmaz Tunç tarafından gündemde olmadığı açıklanmıştı. Bu durum, 9. yargı paketi içinde de genel af konusunun yer almadığını göstermektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Türkiye'de yargı sisteminde yapılacak köklü değişikliklerin ve reformların habercisi niteliğindedir. 9. Yargı Paketi, yargılamanın hızlandırılmasından suç örgütlerinin finansmanının önlenmesine, casusluk faaliyetlerine yönelik önlemlerden ceza infaz sistemi düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede önemli düzenlemeler içermektedir. Bu reformlar, adaletin etkin, hızlı ve tarafsız bir şekilde tecelli etmesini sağlama amacını taşımaktadır.

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