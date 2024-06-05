Sıcaktan elektrik teli bile patladı: O anlar kamerada

Elektrik tellerinde yaşanan kopmayı ihbar hattına bildirdiğini ifade eden Rıdvan Kurt (37), "Olay sırasında ben ve personellerim içeride oturuyorduk, elektrik tesisatımızı yeni yaptırmıştık. Biz kendi ana şalterimiz yandı, patladı diye düşündük; şalterleri kapatıp dışarı çıktık. Dışarı çıkınca elektrik tellerinin koptuğunu gördüm, hatta patlayan elektrik kablolarının üstünden geçen araçlar oldu. Ben de kendi imkanlarımla dubaları ve çöp konteynerlerini falan kablonun etrafına koydum bildiğim kadar bir önlem aldım. Sonra polisleri ve elektrik arıza hattını aradım" ifadelerini kullandı.