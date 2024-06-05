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Sıcaktan elektrik teli bile patladı: O anlar kamerada

Türkiye son günlerde kavurucu sıcakların etkisi altına girdi. Hatay'ın Arsuz ilçesinde sıcağın etkisiyle kopan elektrik teli patladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 09:56 Güncelleme 05 Haziran 2024, 10:17
Sıcaktan elektrik teli bile patladı: O anlar kamerada

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Türkiye son günlerde kavurucu sıcaklarla adeta yanıyor.

HATAY'DA 40 DERECEYİ BULDU
Hava sıcaklığının etkisini hissettirdiği Hatay'da hava sıcaklığı gün içerisinde 40 dereceyi buluyor. Sıcaklığın etkisiyle Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde üzerinde bulunan elektrik tellerinde genleşme yaşandı.

ELEKTRİK TELİ SICAKTAN PATLADI
Genleşmenin etkisiyle kopan elektrik tellerinde patlama yaşandı.

Sıcağın etkisiyle kopan elektrik telinde yaşanan patlama kamerada

Vatandaşları tedirgin eden patlama cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Elektrik hattında yaşanan arıza ekipler tarafından giderilerek mahalleye yeniden elektrik verildi.

Elektrik tellerinde yaşanan kopmayı ihbar hattına bildirdiğini ifade eden Rıdvan Kurt (37), "Olay sırasında ben ve personellerim içeride oturuyorduk, elektrik tesisatımızı yeni yaptırmıştık. Biz kendi ana şalterimiz yandı, patladı diye düşündük; şalterleri kapatıp dışarı çıktık. Dışarı çıkınca elektrik tellerinin koptuğunu gördüm, hatta patlayan elektrik kablolarının üstünden geçen araçlar oldu. Ben de kendi imkanlarımla dubaları ve çöp konteynerlerini falan kablonun etrafına koydum bildiğim kadar bir önlem aldım. Sonra polisleri ve elektrik arıza hattını aradım" ifadelerini kullandı.

Elektrik tellerinin aniden yaşanan patlamayla alev aldığını belirten Hasan Ozan Özyalçın (33), "Bir anda düştü zaten ve her yere ciddi anlamda böyle bir elektrik dalgalanmaları gerçekleşti ve alev aldı. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

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