Zayn Sofuoğlu, Sapanca Gölü’ne drone ile kahve servisi yaptı

Türk motosiklet yarışçısı ve eski milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, yine sosyal medyayı salladı. Zayn, Esentepe'de bulunan evlerinden done ile Sapanca Gölü'nde sörf tahtası üzerinde vakit geçiren ailesine kahve servisi yaptı.

Zayn, annesinin telefonla arayıp "Oğlum bize kahve gönder" siparişi üzerine hemen makinayı çalıştırdı. Yaptığı iki bardak kahveyi, drone yerleştirip sonra kontrol cihazını çalıştırdı. İki bardak kahve olan drone'yi gölün ortasındaki anne-babasına ulaştırdı. Bu görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Zayn'ın bu kahve servisi videosu, 9 milyondan fazla kişi tarafından izlenip paylaşıldı.