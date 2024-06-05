PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Diriliş Sinem

Enver Dönmez, evlilik yıldönümünde kıskançlık nedeniyle otomobilde tartıştığı eşi Sinem’i 27 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, 2 günde 3 kez ameliyat masasına yattı. Hayata tutunmayı başardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Haziran 2024 Güncelleme 05 Haziran 2024, 07:01
Diriliş Sinem

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kadına şiddet bitmek tükenmek bilmedi. Hatay Kırıkhan'da 10 yıllık evli 2 çocuk annesi Sinem Dönmez (30), infaz koruma memuru eşi Enver Dönmez (39) ile çocuğunu özel derse bıraktı.

Kadın, eşinden önce otomobilin direksiyonuna geçip emniyet kemerini taktı. Arkadan gelen eşi, direksiyondaki eşine bıçakla saldırdı. Emniyet kemeri olduğu için hareket edemeyen Sinem Dönmez, çığlıklar içerisinde yardım istedi. Bu sırada aracı hareket ettiren Dönmez'in yardımına yol üzerindeki jandarma ekipleri koştu. Ekipler, eşini bıçaklamaya devam eden Enver Dönmez'i ayağına ateş açıp, durdurdu. Vücuduna 27 bıçak darbesi alan ve ağır yaralanan Sinem, hastaneye kaldırıldı.

ÇOCUĞU ARKA KOLTUKTAYMIŞ
Ayağından yaralanan Enver Dönmez de tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kıskançlık yüzünden eşini bıçakladığını söyleyen Sönmez, tutuklandı. 3 kez ameliyat edilen genç kadın, yeniden hayata tutundu. Servise alınan kadın büyük çocuğunu derse bıraktıklarını, 4 yaşındaki diğer çocuklarının ise aracın arka koltuğunda oturduğunu belirtti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25’İ AŞACAK! SSK ve Bağ-Kurluya yeni zamlı maaş hesaplama! Kök aylık ne kadar olacak? Refah payı...
Koza Altın İşletmeleri
Slovenya parlamentosu, Filistin devletinin tanınmasını onayladı: Filistin bayrağı göndere çekildi
DEM Parti’den TBMM’de küstah provokasyon! Genel Kurul kürsüsünü işgal ettiler: Yumruklar konuştu | AK Parti’den kahrolsun PKK sloganı
Ozan Güven - Deniz Bulutsuz olayında yeni gelişme! Psikolojik tedavi görüp görmediğine ilişkin kayıtlar incelenecek
Türkiye hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı
Terör devleti İsrail’in ‘teröristan’ oyunu! PKK/PYD/YPG/SDG sahaya sürüldü… Sözde seçimlere bir de böyle bakın
Başkan Erdoğan’dan Kabine toplantısında LGBT tepkisi: LGBT dayatması, faşizmi dahi aratıyor
FETÖ bilmecesi! İddiası bile süper: Alçak terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, Türkiye’ye mi getiriliyor?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ’yetki’ iddialarına noktayı koydu: Yorumlar gerçek dışıdır
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması: Kalıcı bozulmaya izin yok! Temel amaç fiyat istikrarı
Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü’nde dünyaya Gazze çağrısı: İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum
Netanyahu’ya Biden’dan darbe! Soykırım kabinesinden sonra ABD de hedef aldı: Savaşı siyasi varlığı için sürdürdü
CIA’nın B planı! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i kim nereye kaçırdı? Kanada ve Kenya senaryosu…
SON DAKİKA