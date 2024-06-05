Diriliş Sinem

Kadına şiddet bitmek tükenmek bilmedi. Hatay Kırıkhan'da 10 yıllık evli 2 çocuk annesi Sinem Dönmez (30), infaz koruma memuru eşi Enver Dönmez (39) ile çocuğunu özel derse bıraktı.

Kadın, eşinden önce otomobilin direksiyonuna geçip emniyet kemerini taktı. Arkadan gelen eşi, direksiyondaki eşine bıçakla saldırdı. Emniyet kemeri olduğu için hareket edemeyen Sinem Dönmez, çığlıklar içerisinde yardım istedi. Bu sırada aracı hareket ettiren Dönmez'in yardımına yol üzerindeki jandarma ekipleri koştu. Ekipler, eşini bıçaklamaya devam eden Enver Dönmez'i ayağına ateş açıp, durdurdu. Vücuduna 27 bıçak darbesi alan ve ağır yaralanan Sinem, hastaneye kaldırıldı.



ÇOCUĞU ARKA KOLTUKTAYMIŞ

Ayağından yaralanan Enver Dönmez de tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kıskançlık yüzünden eşini bıçakladığını söyleyen Sönmez, tutuklandı. 3 kez ameliyat edilen genç kadın, yeniden hayata tutundu. Servise alınan kadın büyük çocuğunu derse bıraktıklarını, 4 yaşındaki diğer çocuklarının ise aracın arka koltuğunda oturduğunu belirtti.